Finanza, si è conclusa la sesta edizione del Financial Forum 2026

(Adnkronos) - Si è conclusa oggi presso Assolombarda il “Financial Forum 2026”, promosso da Comunicazione Italiana e giunto alla sua sesta edizione intitolata “Impact of Voice:”, che ha riunito oltre 130 speaker tra Cfo, Chief Credit Officer, Chief Risk Officer, manager e istituzioni, confermandosi come uno dei principali osservatori italiani sulle trasformazioni della funzione Finance. La giornata si è aperta con il talk show “Impact of Voice: la leadership finanziaria al crocevia tra numeri, visione e decisioni”, moderato da Federico Fubini, Vicedirettore ad personam del Corriere della Sera.

Al confronto hanno partecipato Alessandro Cappelletti (Brivio & Viganò), Nicola Dell’Edera (Gi Group Holding), Laura Ferrario (Euronics Italia), Martina Iervolino (Kellanova), Alessandro Negri (Beko Europe) e Mauro Piccinini (Prima Assicurazioni). Dal dibattito è emersa una visione condivisa: la funzione Finance non è più soltanto controllo e numeri, ma orientamento, interpretazione dei dati, capacità di giudizio e visione strategica. Il Cfo diventa la figura che connette analisi e decisioni, trasformando la complessità in direzione per l’impresa.

Moderato da Giancarlo Veltroni, Vice Presidente Andaf e Cfo di Zucchigroup, il talk show ha visto il contributo di Alessandro Cappelletti (Brivio & Viganò), Nicola Dell’Edera (Gi Group Holding), Laura Ferrario (Euronics Italia), Martina Iervolino (Kellanova), Alessandro Negri (Beko Europe) e Mauro Piccinini (Prima Assicurazioni). Il confronto ha evidenziato come il Financial Planning & Analysis stia assumendo un ruolo sempre più strategico: dall’analisi predittiva alla costruzione di scenari dinamici, fino al supporto diretto alle decisioni del top management. Pierpaolo D’Odorico, Co-Founder di Datapizza, ha illustrato come i modelli generativi stiano impattando sui budget IT e sui profitti dell’organizzazione, accelerando insight e capacità previsionali.

Il secondo panel "Augmented Voice – L’evoluzione del Cfo tra capacità analitiche e intelligenza artificiale", ha coinvolto Simona Brassesco (Gruppo Spinelli), Paolo Chiappa (Hydac Italia), Alessia Conte (Accor), Giulia Rizzi (Sella), Donatello Romaniello (MioDottore – Docplanner Group), Andrea Traverso (iliad Italia) e Roberto Giuriato (Datapizza). La discussione ha messo in luce come l’AI stia accelerando processi e analisi, ma senza sostituire la responsabilità umana: resta centrale la capacità del CFO di verificare i dati, interpretare i modelli e guidare le scelte.

Il terzo talk, "Finanza e sostenibilità d’impresa: il Cfo al crocevia tra strategia e regolamentazione", moderato da Federico Luperi, ha visto la partecipazione di Alessandro Bielli (Assolombarda), Elisabetta Cugnasca (AIR / Tecnoprobe), Piero Luigi Fratini (Bridgestone), Sonja Habek (Aries Group), Ronan Lory (Edison) e Paolo Lualdi (Cremonini). È emerso come la sostenibilità non possa essere interpretata solo come adempimento normativo: le imprese più mature la stanno integrando nei modelli di governance, nella gestione del rischio e nelle strategie industriali, con il Cfo come figura chiave nel collegare compliance, investimenti e valore generato.

Il panel dedicato al rischio, moderato da Federico Luperi, ha coinvolto Gianluca Dall’Arche (Gruppo BCC Iccrea), Francesca Fracassi (Q8 Italia), Mirko Meuti (Porto Aviation Group), Maria Chiara Montegano (Eni) e Marco Schiavi (Princes Retail). La discussione ha evidenziato come l’attuale scenario di “permacrisi” richieda modelli decisionali resilienti, capaci di integrare dati, competenze e governance per rispondere rapidamente a crisi geopolitiche, energetiche e finanziarie.

Accanto alla Main Session, il Financial Forum 2026 ha sviluppato un percorso parallelo di contenuti che ha ampliato la prospettiva sulla funzione Finance. La Sala Phygital ha ospitato workshop e sessioni operative dedicate alla digitalizzazione dei processi, all’automazione intelligente, ai modelli predittivi e alle applicazioni concrete dell’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane del Cfo. Un ambiente progettato per mostrare strumenti, metodologie e casi d’uso replicabili nelle organizzazioni. I Tavoli Tematici, riservati agli associati For Human Community, hanno rappresentato uno spazio di confronto diretto tra professionisti su sfide verticali: gestione del credito, evoluzione normativa, modelli di pianificazione, trasformazione dei processi Finance. Un formato che ha favorito la condivisione di esperienze reali, incluse le sperimentazioni non riuscite, considerate parte del valore formativo dell’incontro.

L’Executive Circle ha riunito top manager e leader finanziari in un dialogo riservato su governance, strategia, leadership e nuovi modelli decisionali. Un momento di approfondimento ad alto livello che ha permesso di analizzare le implicazioni della “permacrisi” e della trasformazione digitale sulle scelte di lungo periodo. Insieme, queste tre aree hanno completato il percorso della Main Session, offrendo ai partecipanti una visione integrata della funzione Finance: tecnologica, strategica, operativa e regolatoria.

A margine del programma si sono svolti incontri relazionali fra aziende partner e stakeholder per valorizzare nuove relazioni su contenuti innovativi ed attuali. La sintesi finale è che la voce della finanza d’impresa non è più solo quella dei numeri, ma quella che interpreta scenari complessi, governa l’incertezza e contribuisce a costruire visione. Tecnologie predittive e strumenti generativi possono amplificare questa capacità, ma non sostituirla. Il valore distintivo resta la leadership finanziaria consapevole, capace di trasformare informazione in impatto.