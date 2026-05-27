MOTORI / Moto Club Ceva protagonista tra motocross ed enduro

Fine settimana intenso per il Moto Club Ceva, impegnato su più fronti tra motocross ed enduro con risultati complessivamente positivi nelle competizioni disputate domenica 24 maggio.

A Vercelli si è svolta la terza prova del Campionato Regionale FMI Piemonte-Liguria di motocross, riservata alle categorie Elite, Fast, Expert, Rider ed Epoca. Tra i risultati di maggiore rilievo spicca la vittoria di Manuel Colombo nella categoria Expert MX2, mentre Andrea Giribaldi ha chiuso al quinto posto nella classe Epoca EVO. Buone prestazioni anche per Andrea Sola, settimo nella Expert MX1, e Federico Oderda, decimo nella Rider MX1.

Sempre nella giornata di domenica, a Bosio, in provincia di Alessandria, si è disputata la terza prova del Campionato Italiano Major di enduro. In questo contesto, Riccardo Bongiovanni ha ottenuto il quattordicesimo posto nella categoria Master 36, mentre Juri Briatore si è classificato diciottesimo nella Expert 45.

Un bilancio complessivamente positivo per il sodalizio cebano, che continua a essere presente con continuità e competitività sia nei circuiti regionali sia nelle competizioni di livello nazionale.