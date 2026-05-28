A Gaiola la Feste per la fioritura dei castagni

Si svolgerà sabato 13 giugno 2026 presso il Centro Polifunzionale La Gramigna in via Piave 3 a Gaiola (CN), la Festa della Fioritura dei Castagni, iniziativa promossa nell’ambito del progetto Interreg France–Italia ALCOTRA ValOd’OC.



L’evento è organizzato dall’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con Impresa Verde Cuneo, il Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte, l’Università di Torino – DISAFA e i partner francesi Comune di Isola e Associazione Fondiaria Terres de Châtaigne.



La giornata nasce con l’obiettivo di valorizzare la castanicoltura locale, promuovere buone pratiche colturali e favorire il trasferimento di conoscenze tra mondo della ricerca, tecnici e produttori.



Il programma prenderà avvio in mattinata con il ritrovo presso il Centro Polifunzionale La Gramigna e una passeggiata guidata verso i castagneti, dove esperti del settore condurranno una dimostrazione pratica dedicata alla gestione e alla cura del castagno.

Seguirà un pranzo tematico a base di castagne, curato da Mario Brocchiero, con un menù dedicato che comprende carne cruda con castagne, insalatina con castagne oppure crepes con farina di castagne, polenta di farina di castagne accompagnata da formaggi tipici e salsiccia, e dolce alle castagne. Il pranzo è su prenotazione al costo di 25 euro a persona.

Nel primo pomeriggio sarà inaugurato il nuovo Laboratorio di Trasformazione della Castagna, struttura destinata alla sperimentazione dei processi di filiera di questo prezioso frutto. A seguire verrà presentato il numero speciale ValOd’OC della rivista CASTANEA e si terrà lo show cooking “La castagna in cucina”, dedicato alle potenzialità gastronomiche del prodotto.



La manifestazione è aperta a operatori del settore, istituzioni, ricercatori, cittadini e appassionati. La presenza dei partner scientifici e istituzionali conferma l’importanza di un approccio integrato capace di coniugare conservazione, innovazione e sviluppo economico delle comunità montane.



Per informazioni, prenotazioni e richieste è possibile contattare Silvia dell’Unione Montana Valle Stura al numero +39 3471942878 oppure scrivere all’indirizzo e-mail alcotra@vallestura.cn.it .



