A San Michele Mondovì si inaugura la nuova illuminazione del campo sportivo comunale

Una serata di sport, amicizia e memoria quella in programma domenica 7 giugno a San Michele Mondovì, dove verrà inaugurato ufficialmente il nuovo impianto di illuminazione del campo da calcio comunale.

"Un evento molto atteso - dice il sindaco Daniele Aimone - dopo oltre trent’anni, il campo si illumina finalmente per le attività serali. I lavori sono stati effettuati con il sostegno di Fondazione CRC".

Lo slogan scelto per l’occasione, “...e luce fu...”, accompagna una giornata dedicata non solo allo sport, ma anche al ritrovo delle tante generazioni che negli anni hanno indossato la maglia del San Michele. Gli organizzatori hanno infatti invitato tutti coloro che hanno giocato nella squadra del paese a partecipare alla partita inaugurale che sarà 20 contro 20.

Il ritrovo è fissato per le ore 17.30 presso il campo sportivo. Per prendere parte alla partita è previsto un contributo di iscrizione di 10 euro. Al termine dell’evento sportivo seguirà una cena aperta a tutti, su prenotazione, al costo di 15 euro, accompagnata da musica e DJ set per proseguire la festa in compagnia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Jennifer presso la Tabaccheria oppure Alexandra al Polis Bar.