Alba premia i giovani del concorso “Il mio voto per il futuro”

Martedì 9 giugno, alle ore 18, nella sala Luciano Maccario del Museo Eusebio di Alba, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso "Il mio voto per il futuro", promosso dalla Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Alba nell’ambito del progetto "Verso l’80° anniversario del Voto alle Donne – Educare alla democrazia e alla parità".

L’iniziativa conclude il percorso proposto alle scuole superiori cittadine per riflettere sul significato storico e civile del voto alle donne e sul valore attuale della partecipazione democratica. Il progetto ha affiancato incontri pubblici, materiali didattici e un concorso creativo a produzione libera, invitando i giovani a esprimersi con linguaggi diversi, dalla scrittura alle immagini, dai video alla ricerca, fino all’arte e ad altre forme espressive.

La premiazione rappresenta l’atto finale di un cammino avviato nei mesi scorsi dalla Consulta, che ha intrecciato approfondimento storico, educazione civica e confronto pubblico. Il ciclo si è aperto il 24 gennaio con la storica Daniela Adorni, protagonista dell’incontro "Dal 1946 a oggi: le donne e la democrazia", ed è proseguito il 27 febbraio con "Donne e leadership: esperienze a confronto", dedicato alla presenza femminile nei luoghi decisionali. Il 26 marzo, al Liceo “Leonardo da Vinci”, la Consulta ha poi promosso la presentazione del volume "La Costituzione è donna. Le conquiste per la parità di genere dal 1946 ad oggi", curato da Anna Chimenti e Maria Natale.

Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali e quelli della presidente della Consulta per le Pari Opportunità Silvia Moglia. Ivana Sarotto, responsabile del settore Formazione della Consulta, presenterà un video dedicato alle donne partigiane, richiamando il legame tra Resistenza, cittadinanza e conquista dei diritti. La memoria della partecipazione femminile alla lotta di Liberazione resta infatti uno dei passaggi fondamentali per comprendere il cammino verso il suffragio universale e la democrazia repubblicana.

La compagnia teatrale Magog proporrà lo sketch "Due donne a confronto". L’assessora alla Cultura e Turismo Caterina Pasini sottolinea che la premiazione si svolgerà nella sala Maccario, dove dal 23 maggio al 21 giugno è in corso la mostra "A Suffragio Universale", percorso espositivo dedicato alla nascita della Repubblica, alle prime elezioni libere e al voto alle donne.

"Con questo concorso – evidenzia Silvia Moglia – abbiamo voluto chiedere alle nuove generazioni non soltanto di ricordare una conquista, ma di interrogarsi sul suo significato oggi. Il voto alle donne non è una pagina chiusa nei libri di storia: è una responsabilità che continua, ogni volta che scegliamo di partecipare, informarci, prendere parola e costruire una società più giusta".