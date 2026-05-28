Boves, “Avventure a pedali” con le esplorazioni dei Vèlociraptor

L’associazione Totem e Tabù porta a Boves una nuova serata dedicata al viaggio in bicicletta e all’avventura su due ruote. Venerdì 29 maggio, alle 21, l’auditorium ospiterà “Avventure a pedali. Le Highlands scozzesi ed il Marocco”, incontro con il gruppo di bikepacking bovesano Vèlociraptor.

I protagonisti racconteranno due esperienze vissute in autonomia: l’attraversamento delle Highlands del nord della Scozia, da Inverness a Durness, e la successiva spedizione in Marocco, da Marrakech attraverso l’Alto Atlante fino al deserto del Merzouga. Un doppio itinerario che unirà paesaggi, resistenza, spirito di adattamento e voglia di esplorare.

La serata offrirà al pubblico immagini, racconti e suggestioni di viaggio, con uno sguardo diretto su una forma di turismo lento che mette al centro il territorio, la fatica, la libertà e il contatto con ambienti molto diversi tra loro. L’ingresso sarà libero.