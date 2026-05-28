Il benessere (è) produttivo: a Cuneo si parla di welfare territoriale

Mercoledì 3 giugno, alle ore 14,30 presso lo Spazio Varco di Cuneo (in Via Carlo Pascal 5L), la Fondazione CRC presenta il Quaderno 49, Il benessere (è) produttivo. Bisogni emergenti e welfare territoriale, realizzato in collaborazione con Percorsi di Secondo Welfare.

In un periodo storico che registra bisogni di lavoratrici e lavoratori sempre più complessi – tra condizioni materiali, aspettative, organizzazioni e sistemi di welfare – e una situazione lavorativa che muta costantemente e richiede nuove risposte, il Quaderno propone i risultati di un’indagine – coordinata dall’Ufficio Studi e Ricerche della Fondazione – che ha coinvolto oltre mille lavoratrici e lavoratori del territorio provinciale, raccogliendone i bisogni attuali ed emergenti e rileggendoli alla luce delle trasformazioni sociali, economiche e culturali del nostro tempo.

La presentazione dei principali risultati della ricerca sarà arricchita grazie al coinvolgimento di alcune esperienze nazionali significative sul tema del welfare, a partire da Wellgranda – Reti di Welfare, l’azione di sistema promossa da Fondazione CRC a partire dal 2023 con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di sistemi di welfare e di rispondere ai bisogni della comunità:

- il progetto Sky4You, promosso da Sky Italia per contribuire al benessere aziendale: un modello di supporto quotidiano incentrato su programmi di inclusione, flessibilità e wellbeing personalizzato;

- le iniziative di Fedabo S.p.A. SB, Società Benefit ed ESCo specializzata in consulenza e gestione del mercato energetico per le aziende, con sede in provincia di Brescia e riconosciuta come una delle PMI più sostenibili d’Europa, che propone un approccio incentrato fortemente sulla transizione ecologica e sul benessere dei propri collaboratori;

- il sistema di welfare territoriale promosso dal Comune di Milano, fondato su un “Patto per il lavoro” e su un modello interno di servizi offerti ai collaboratori, tra cui le esperienze di near working, di smart working e di organizzazione flessibile.

Le conclusioni della presentazione saranno affidate a Franca Maino, Direttrice Scientifica di Percorsi di Secondo Welfare e docente presso l’Università degli Studi di Milano.

L’evento è aperto a tutti, iscrizioni alla pagina https://fondazionecrc.it/events/?u=presentazione-del-q49-ilbenessere-e-produttivo-bisogni-emergenti-e-welfare-territoriale