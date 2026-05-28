“Liberi Subito”, raccolta firme anche a Fossano

La cellula cuneese dell’associazione Luca Coscioni, in collaborazione con Alleanza Verdi Sinistra Cuneo e Possibile Cuneo, promuove un nuovo appuntamento sul territorio per la raccolta firme a sostegno dell’iniziativa popolare “Liberi Subito”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 3 giugno a Fossano, presso il mercato settimanale in via Roma, dalle 9.30 alle 12.30.

La proposta di legge mira a regolamentare in Piemonte l’accesso al suicidio medicalmente assistito, con l’obiettivo di garantire procedure chiare, tempi certi e uniformi per le persone affette da patologie irreversibili che provocano sofferenze fisiche o psicologiche ritenute insopportabili. Il testo si colloca nel solco della sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019, che ha aperto alla possibilità dell’aiuto medico alla morte volontaria in specifiche condizioni.

La raccolta firme, ripartita il 23 aprile 2026, rappresenta il secondo tentativo di portare la proposta all’attenzione del Consiglio regionale. Una prima iniziativa, nel 2023, aveva raccolto oltre 11 mila sottoscrizioni, ma era stata bloccata nel 2024 per una questione di costituzionalità. Un ostacolo superato dopo la sentenza n. 204 del 2025 della Corte Costituzionale, che ha confermato la competenza delle Regioni in materia.

Il testo attuale si ispira a modelli già adottati in altre realtà italiane, come Toscana e Sardegna. Dopo i riscontri positivi ottenuti nei presidi organizzati a Cuneo, la campagna si estende ora anche ad altre piazze della provincia, offrendo ai cittadini fossanesi l’opportunità di sostenere direttamente l’iniziativa.