Sicurezza e soccorso in montagna: un incontro a Cuneo, nella caserma delle Fiamme Gialle

Nella giornata di ieri, mercoledì 27 maggio 2026, presso la Caserma “Cesare Battisti”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, alla presenza delle principali autorità civili e militari, si è svolto un incontro informativo sul tema della sicurezza e del soccorso in ambiente montano.

All’evento, organizzato dalla componente del Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle, hanno partecipato gli Enti/Organismi di soccorso della provincia (Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico), nonché i rappresentanti del CAI e delle associazioni operanti sui monti del cuneese. L’incontro, introdotto dal Comandante Provinciale, Col. Andrea Alba, dopo i saluti dell’Assessore Regionale allo sviluppo e promozione alla Montagna, dott. Marco Gallo e dell’assessore comunale Sara Tomatis, ha visto come relatori il delegato del CNSAS Cuneo, Cristiano Bastonero, il vicecomandante dei Vigili del Fuoco, Ing. Federico Fornarelli e il dott. Andrea Mina di Azienda Zero – 118, e ha trattato i temi della prevenzione del rischio in ambiente montano nonché della gestione dell’infortunato e del primo soccorso in montagna.

Molto apprezzati gli interventi della Dott.ssa Marina Rancurello – Capo di Gabinetto della Prefettura di Cuneo, e del dott. Pier Attilio Stea - Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Cuneo, il quale, in particolare, nel corso del suo intervento ha richiamato le procedure da seguire in caso di incidente e le susseguenti attività di polizia giudiziaria tese ad individuare eventuali responsabilità penali. Per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo sono intervenuti il Comandante della Stazione S.A.G.F., M.O. Simone Canavese, ed il Magg. Daniele Lozzi Comandante della Sezione Aerea G.di F. di Varese, che hanno analizzato, tra i temi trattati, la nuova figura del Tecnico della Ricerca e l’applicazione delle nuove tecnologie nelle attività di soccorso, come il sistema IMSI-IMEI Catcher, installato a bordo degli elicotteri del Corpo.

L’evento ha permesso agli intervenuti un confronto diretto sulle modalità di attivazione degli interventi, grazie anche al qualificato intervento del dott. Walter Occelli, direttore del NUE 112 Piemonte, sulle fondamentali tematiche riguardanti il soccorso in ambiente montano, e sulle peculiarità e diverse capacità operative, nonché di rinsaldare ulteriormente il legame fra chi si occupa delle attività di soccorso in montagna, Tutti i rappresentanti delle istituzioni locali hanno auspicato, infine, il proseguimento del percorso di collaborazione per la diffusione della cultura dell’avvicinamento responsabile alla montagna.