I piccoli judoka del Kodokan Cuneo al Trofeo di Cavagnolo

Una domenica di grande judo e forti emozioni quella vissuta il 17 maggio scorso dal Kodokan Cuneo, impegnato nella decima edizione del prestigioso Trofeo di Cavagnolo. La manifestazione, dedicata alle categorie pre-agonisti ed Esordienti A, ha visto salire sui tatami quasi 600 atleti piemontesi e non solo, confermandosi un test di altissimo livello.

Il club cuneese si è presentato all'appuntamento con una spedizione di sei giovanissimi atleti, capaci di farsi valere in contesti numerosi e competitivi, portando a casa un bottino di assoluto rilievo.

Categoria Ragazzi: prestazione maiuscola per Savio Minnicino , che con due vittorie conquista il gradino più alto del podio. Nella stessa categoria, medaglia di bronzo per Marco Rossi , che ha affrontato con coraggio una poule decisamente complessa e ostica.

prestazione maiuscola per , che con due vittorie conquista il gradino più alto del podio. Nella stessa categoria, medaglia di bronzo per , che ha affrontato con coraggio una poule decisamente complessa e ostica. Categoria Bambini: esordio da incorniciare per Ryan Ikponhwosa . Alla sua prima competizione ufficiale, il piccolo judoka ha rotto il ghiaccio vincendo due incontri e cedendo il passo solo in una frazione, conquistando un ottimo secondo posto.

esordio da incorniciare per . Alla sua prima competizione ufficiale, il piccolo judoka ha rotto il ghiaccio vincendo due incontri e cedendo il passo solo in una frazione, conquistando un ottimo secondo posto. Categoria Fanciulli: è d'argento il bilancio di questo gruppo. I fratelli Enrico e Gabriele Curetti firmano due prestazioni speculari, vincendo due incontri e perdendone uno, chiudendo entrambi in seconda piazza. Medaglia d'argento anche per un generosissimo Nicolò Insolia, autore di una vera e propria maratona sul tatami: ben quattro i match disputati, con tre nette vittorie e una sola sconfitta.

Al di là delle medaglie finite al collo dei ragazzi, a soddisfare lo staff tecnico è stata la qualità del judo espresso. I piccoli atleti del Kodokan Cuneo hanno mostrato una buona impostazione tecnica e, soprattutto, una netta progressione rispetto all'inizio dell'anno.

Questa prestazione corale è il frutto diretto dell'impegno, della costanza e del lavoro svolto settimana dopo settimana durante le lezioni in palestra, confermando la bontà del percorso di crescita intrapreso dalla società cuneese.