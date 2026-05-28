I piccoli judoka del Kodokan Cuneo al Trofeo di Cavagnolo

Una domenica di grande judo e forti emozioni quella vissuta il 17 maggio scorso dal Kodokan Cuneo, impegnato nella decima edizione del prestigioso Trofeo di Cavagnolo. La manifestazione, dedicata alle categorie pre-agonisti ed Esordienti A, ha visto salire sui tatami quasi 600 atleti piemontesi e non solo, confermandosi un test di altissimo livello.
Il club cuneese si è presentato all'appuntamento con una spedizione di sei giovanissimi atleti, capaci di farsi valere in contesti numerosi e competitivi, portando a casa un bottino di assoluto rilievo.
- Categoria Ragazzi: prestazione maiuscola per Savio Minnicino, che con due vittorie conquista il gradino più alto del podio. Nella stessa categoria, medaglia di bronzo per Marco Rossi, che ha affrontato con coraggio una poule decisamente complessa e ostica.
- Categoria Bambini: esordio da incorniciare per Ryan Ikponhwosa. Alla sua prima competizione ufficiale, il piccolo judoka ha rotto il ghiaccio vincendo due incontri e cedendo il passo solo in una frazione, conquistando un ottimo secondo posto.
- Categoria Fanciulli: è d'argento il bilancio di questo gruppo. I fratelli Enrico e Gabriele Curetti firmano due prestazioni speculari, vincendo due incontri e perdendone uno, chiudendo entrambi in seconda piazza. Medaglia d'argento anche per un generosissimo Nicolò Insolia, autore di una vera e propria maratona sul tatami: ben quattro i match disputati, con tre nette vittorie e una sola sconfitta.
Al di là delle medaglie finite al collo dei ragazzi, a soddisfare lo staff tecnico è stata la qualità del judo espresso. I piccoli atleti del Kodokan Cuneo hanno mostrato una buona impostazione tecnica e, soprattutto, una netta progressione rispetto all'inizio dell'anno.
Questa prestazione corale è il frutto diretto dell'impegno, della costanza e del lavoro svolto settimana dopo settimana durante le lezioni in palestra, confermando la bontà del percorso di crescita intrapreso dalla società cuneese.