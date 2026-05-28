Come controllare gli atti trascritti in Conservatoria per soggetto o per immobile

Controllare gli atti trascritti in Conservatoria significa verificare quali documenti ufficiali riguardano una persona, una società o un immobile. È una procedura molto utile quando si vuole acquistare una casa, vendere un bene, valutare una garanzia oppure capire se su un immobile risultano ipoteche, pignoramenti o altri vincoli.

La Conservatoria dei Registri Immobiliari conserva gli atti pubblici legati ai beni immobili. Qui si trovano informazioni su compravendite, donazioni, successioni, ipoteche, cancellazioni e altre registrazioni che ripercorrono la storia giuridica di un bene. Per questo, prima di firmare un contratto o iniziare una trattativa importante, la consultazione degli atti è fondamentale.

Questa verifica può essere fatta in due modi principali: per soggetto oppure per immobile. Nel primo caso si parte dai dati di una persona fisica o di una società. Nel secondo caso si parte dai dati catastali del bene, come Comune, foglio, particella e subalterno.

La visura ipotecaria online

La visura ipotecaria online è il servizio che consente di consultare le informazioni presenti presso la Conservatoria competente. Viene chiamata anche visura ipocatastale o accertamento immobiliare, perché permette di collegare i dati catastali alla situazione giuridica dell'immobile.

La visura ipotecaria mostra un elenco sintetico delle formalità registrate. Con il termine formalità si indicano gli atti che risultano nei registri immobiliari. Le categorie principali sono tre: trascrizioni, iscrizioni e annotazioni.

Le trascrizioni riguardano, per esempio, compravendite, successioni, donazioni e trasferimenti di diritti su un immobile. Le iscrizioni riguardano soprattutto le garanzie, come le ipoteche collegate a un mutuo, a un decreto ingiuntivo o a un provvedimento del giudice. Le annotazioni, invece, servono ad aggiornare una formalità già presente. Possono riguardare la cancellazione di un'ipoteca, una rettifica, una restrizione di beni o un annullamento.

La visura fornisce quindi una prima mappa degli atti esistenti. Dopo aver letto questo elenco, si può richiedere la nota di formalità, che contiene il dettaglio della singola registrazione. In alcuni casi è possibile richiedere anche il titolo telematico, cioè la copia completa e conforme dell'atto.

Il controllo per soggetto

La ricerca per soggetto parte dai dati identificativi di una persona fisica o di una società. Per una persona fisica possono servire nome, cognome, data di nascita e codice fiscale. Per una società si usano di solito denominazione, codice fiscale o partita IVA.

Questo tipo di controllo permette di vedere quali formalità risultano collegate a quel soggetto presso una determinata Conservatoria. Le formalità possono essere indicate a favore oppure contro.

Una formalità a favore riguarda, per esempio, un acquisto, una donazione ricevuta o la concessione di un diritto. Una formalità contro riguarda una cessione, un'ipoteca, un pignoramento o un atto che incide sulla posizione del soggetto rispetto a un bene.

Questa distinzione è importante perché permette di capire il ruolo della persona o della società negli atti registrati. In una compravendita, per esempio, può essere utile conoscere se il venditore risulta collegato a ipoteche o ad altri gravami. Lo stesso controllo può servire in caso di successione, divisione ereditaria, valutazione patrimoniale o recupero crediti.

Quando si conosce già la Conservatoria competente, la ricerca può essere svolta direttamente presso quell'ufficio. Quando questa informazione manca, si può usare la visura ipotecaria nazionale. Questo servizio permette di sapere in quali Conservatorie italiane risultano atti intestati al soggetto. Dopo questo primo controllo, si può richiedere la visura specifica presso la Conservatoria individuata.

Il controllo per immobile

La ricerca per immobile parte dai dati catastali. I dati più usati sono Comune, foglio, particella e subalterno, tutte informazioni che servono a identificare con precisione il bene da controllare.

Questo tipo di verifica permette di ricostruire gli atti che riguardano una casa, un terreno, un box, un locale commerciale o un altro bene immobile. In fase di compravendita, il controllo per immobile aiuta a conoscere la storia del bene prima della firma.

La consultazione può mostrare passaggi di proprietà, successioni, donazioni, ipoteche, pignoramenti, servitù, cancellazioni o rettifiche. In questo modo, chi compra può confrontare le informazioni ricevute durante la trattativa con quelle presenti nei registri pubblici.

Il controllo per immobile è utile soprattutto quando il bene ha avuto più proprietari, quando deriva da una successione o quando è stato acquistato con un mutuo. In questi casi, la lettura delle formalità permette di seguire il percorso giuridico del bene e di capire quali atti risultano ancora rilevanti.







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