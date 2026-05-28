Jazz Night e Music Night: giugno al Rêve Bistrot tra grandi live, atmosfera internazionale e il nuovo menù stagionale

La musica dal vivo è da sempre uno dei traƫti distensivi del Rêve Bistrot - l’elegante ristorante e hub contemporaneo dell’Hotel Europa Palace – che per il mese di giugno rinnova i suoi appuntamento “Jazz Night” e “Music Night”, a partire dalle 19.30.

Un calendario ormai consolidato e sempre molto apprezzato, capace di unire sonorità jazz, soul, blues e pop d’autore in un’atmosfera raffinata e conviviale, perfettamente in sintonia con l’identità del locale, aperto tuƫti i giorni dal tardo pomeriggio all’una di note per aperitivo, cena e dopocena.

Ad aprire il programma, sabato 1 giugno, sarà “Good Mood intha Hood”, progesso guidato dal carismatico cantante e showman Edoardo Cinalski, protagonista di una serata dedicata ai grandi classici italiani e internazionali.

Mercoledì 4 giugno spazio invece al “Time Out Duo”, con i chitarrista sanremesi Davide Zappia e Roby Blasi, che proporranno un repertorio elegante tra pop, jazz e canzone italiana.

Venerdì 6 giugno arriva “Andrella’s Trio”: la voce raffinata di Andrea Scarrone accompagnerà il pubblico in una serata all’insegna del jazz e delle grandi evergreen internazionali.

Tra gli appuntamento più attesi del mese anche le due date di Freddie Hall, l’11 e il 27 giugno, con “Freddie Hall Sings the Blues and more”. Artista dalla lunga carriera internazionale, Freddie Hall – che ha collaborato con leggende come Nat King Cole e Aretha Franklin – salirà sul palco insieme a Claudio Citarella al basso per due serate tra blues, soul e jazz.

Il 13 giugno sarà invece protagonista “Lady Groove”, incontro musicale tra la voce di Georgia Rose, il pianoforte di Alberto Garassino e il violino di Corrado Trabuio: un progesso che rilegge il repertorio contemporaneo attraverso sonorità R&B e suggestioni soul, privilegiando autenticità ed essenzialità dell’esecuzione live.

Il “Time Out Duo” tornerà poi il 18 giugno, mentre il 20 giugno sarà nuovamente la volta di “Good Mood intha Hood”.

A chiudere il calendario, il 25 giugno, “Fofo Meets Davide Laura”, con Fabio “Fofo” Bruccoleri alla chitarra e Davide Laura al violino: un viaggio musicale tra jazz, folk e pop che promesse grande coinvolgimento e virtuosismo.

Ad accompagnare le serate musicali, la proposta gastronomica firmata dall’executive chef dell’Europa Palace Alessandro Schiavon, che continua a distinguersi per attenzione alla stagionalità, sostenibilità e valorizzazione delle materie prime, con una cucina contemporanea capace di dialogare con il territorio e con il ritmo delle stagioni.

Nel nuovo menù trovano spazio piaƫto come il “Gran Crudo di Mare del Rêve Bistrot”, pensato per la condivisione, il risotto all’aglio orsino con crudo di gambero rosso e limone sotto sale, oppure lo spaghettone Verrigni con pesto di fave, vongole e bottarga di muggine.

Grande creatività anche nella parte dolce, con dessert che esaltano tecnica e stagionalità, come il Paris Brest alla crema di nocciola e agrumi o il rabarbaro sciroppato con fragole e gelato alla camomilla.

Rêve Bistrot è davvero un’esperienza unica che unisce cucina, atmosfera e musica dal vivo in una delle location più suggestive della Riviera.