Tutto pronto a Cossano Belbo per il raduno Clams in memoria di Pia

Domenica 7 giugno Cossano Belbo ospiterà il terzo raduno di auto d’epoca “Memorial Maria Pia Bosca”, appuntamento ormai atteso dagli appassionati di motori storici e da tutta la comunità locale.

L’iniziativa nasce per ricordare con affetto Maria Pia Bosca, per tutti semplicemente Pia, figura conosciuta e ben voluta da tutto il paese, il cui ricordo continua a unire amici, famiglie e cittadini in una giornata all’insegna della convivialità e della passione per le vetture storiche.

Anche quest’anno il programma prevede momenti di incontro, esposizione e sfilata delle auto d’epoca tra le colline di Langa, in un clima di festa e partecipazione.

Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà la visita alla cantina Toso, realtà storica del territorio che accoglierà i partecipanti offrendo l’occasione di valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali e il forte legame tra tradizione, territorio e cultura motoristica. L’evento proseguirà poi con un pranzo conviviale, occasione per trascorrere insieme momenti di allegria e condivisione tra partecipanti, organizzatori e cittadini.

Il vicesindaco di Cossano Belbo Luca Bosca commenta: "Un sentito ringraziamento va al consiglio del CLAMS di Alba per il supporto e l’organizzazione dell’iniziativa, con un particolare grazie al presidente Valerio Barello per l’impegno e la disponibilità dimostrati nella realizzazione dell’evento".

Per tutte le info, 331/77.15.011 (Luca) oppure https://www.clamsalba.it/ CLAMS Alba - Circolo delle Langhe Auto Moto Storiche Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 26, Alba.