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Amelio, Ascheri Motosso e Ranoisio con la maglia del Caramagna, campione d’Italia giovanile (foto lo sfweristerio.it)
Il balun piange Franco Motosso, ex terzino e grande appassionato
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Pallapugno | 28 maggio 2026, 17:12

Il balun piange Franco Motosso, ex terzino e grande appassionato

Ex terzino e grande appassionato

Amelio, Ascheri Motosso e Ranoisio con la maglia del Caramagna, campione d’Italia giovanile (foto lo sfweristerio.it)

Amelio, Ascheri Motosso e Ranoisio con la maglia del Caramagna, campione d’Italia giovanile (foto lo sfweristerio.it)

Il mondo del balun è in lutto per la scomparsa di Franco Motosso, storico appassionato ed ex terzino, venuto a mancare all’età di 86 anni.

Originario di Torrazza, Motosso aveva legato il proprio nome ai successi giovanili di  Amelio Ugo, con il quale conquistò per due volte il titolo italiano insieme ai giocatori di Dolcedo Giovanni Ascheri e Antonio Ranoisio.

Riuscì poi a laurearsi ancora campione d’Italia per due anni consecutivi: nel 1960 con Balestra e l’anno successivo con Feliciano, entrando così nella storia della pallapugno .

Franco Motosso viene ricordato da amici e sportivi come una figura autentica e profondamente legata al mondo del balun, che ha seguito con passione per tutta la vita. Con la sua scomparsa, la comunità sportiva perde un uomo che ha contribuito a mantenere viva la tradizione di uno sport simbolo del territorio.

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