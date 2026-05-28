Saluzzo, Tastè bistrot: il locale è stato affidato alla cooperativa "Voci Erranti"

Lo spazio «Tastè», uno dei locali più caratteristici del centro storico di Saluzzo, sotto il loggiato dell’Antico palazzo comunale in salita al Castello, cambia gestione, dopo quella della cooperativa Ur.ca. L’inaugurazione ufficiale è domani, venerdì 29 maggio, alle 17,30.

Apre nei fine settimana.

Il locale è stato affidato dal Comune all’associazione-cooperativa "Voci Erranti", con cui prende avvio una seconda fase di sperimentazione.

Il sodalizio, infatti, gestisce già da settembre lo «Spaccio bistrò» a «Il Quartiere» (ex caserma Musso di piazza Montebello) e da tempo è impegnato in progetti di reinserimento sociale all’interno del carcere «Morandi» di Saluzzo, tra cui un biscottificio, un orto, corsi e spettacoli teatrali, oltre alla gestione del «Caffè Intervallo» nel Teatro «Milanollo» di Savigliano.



In questo periodo iniziale il bar è aperto il sabato e la domenica, indicativamente dalle 10 alle 18, con possibilità di aperture straordinarie e variazioni di orario.

"Anche in questo caso – spiega il sindaco Franco Demaria – come già per “Lo Spaccio” a “Il Quartiere”, il progetto ha finalità sociali e non mira esclusivamente al profitto. L’iniziativa consente alla città di avere un presidio nell’alto centro storico durante i fine settimana, con servizi igienici a disposizione di visitatori e turisti, la valorizzazione di prodotti del territorio ed eccellenze a km zero e l’opportunità, per persone appartenenti a categorie svantaggiate, di sperimentarsi in un’attività lavorativa, acquisire competenze e offrire una presenza attiva tra le viuzze acciottolate del borgo antico".



Dopo una prima fase di avvio, le proposte di "Tastè" saranno progressivamente ampliate.

"Già oggi siamo disponibili anche per aperitivi – spiegano da Voci Erranti – con taglieri di salumi e formaggi del territorio. Abbiamo, inoltre, in programma di organizzare eventi musicali e reading teatrali a partire dall’estate, con orari estesi per valorizzare appieno la splendida cornice in cui si trova il locale".