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Scuole e corsi | 28 maggio 2026, 15:58

Alba, bando per un istruttore tecnico nel Settore Tecnico del Comune

Assunzione a tempo pieno e indeterminato: domande su InPA entro il 19 giugno 2026 per il profilo che seguirà lavori pubblici, urbanistica, edilizia e manutenzioni

Alba, bando per un istruttore tecnico nel Settore Tecnico del Comune

Il Comune di Alba ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un Istruttore Tecnico nell’Area degli Istruttori del CCNL Funzioni Locali, con contratto a tempo pieno e indeterminato. La figura sarà inserita nel Settore Tecnico dell’Ente e si occuperà di attività connesse ai lavori pubblici, alla manutenzione del patrimonio comunale, all’urbanistica, all’edilizia privata, alla gestione del territorio e all’ambiente.

Tra le principali mansioni previste figurano l’istruttoria e la gestione di pratiche tecniche e amministrative, il supporto alla progettazione e alla direzione lavori, sopralluoghi e verifiche sul territorio, la redazione di elaborati tecnici e documentazione progettuale, oltre al supporto ai procedimenti urbanistici ed edilizi e ai rapporti con professionisti, imprese, cittadini ed enti esterni.

Il trattamento economico iniziale previsto è pari a 25.067 euro lordi annui, oltre agli altri emolumenti stabiliti dalla normativa vigente. Possono partecipare i candidati in possesso di un diploma tecnico, come Geometra o Costruzioni, Ambiente e Territorio, oppure di una laurea nei settori dell’ingegneria, architettura, urbanistica e pianificazione territoriale, oltre agli ulteriori requisiti indicati nel bando.

La selezione prevede una prova scritta, una prova orale e l’accertamento delle competenze trasversali, della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il Portale Unico del Reclutamento InPA entro le ore 23.59 del 19 giugno 2026.

Il bando completo è disponibile sul portale InPA e sul sito istituzionale del Comune di Alba nella sezione “Concorsi”. Per informazioni è possibile contattare l’U.O. Risorse Umane ai numeri 0173 292428 – 429.

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