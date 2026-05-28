Con Battito Mediterraneo due studentesse del Cillario di Neive sul podio del campionato di pasticceria

Terminata a Catania la kermesse di pasticceria dedicata ai giovanissimi: vince IIS “Vergani-Navarra” di Ferrara. Argento per il Piemonte, bronzo per la Sicilia.

Oltre 20 scuole partecipanti, più di 40 futuri pasticcieri in gara, masterclass, demo, corsi di formazione e tre giorni all’insegna del talento, della creatività e del made in Italy.

Si è conclusa a Catania l’ottava edizione del Campionato Nazionale di Pasticceria degli Istituti Alberghieri d’Italia, appuntamento ormai di riferimento per la formazione e la valorizzazione delle nuove generazioni della pasticceria italiana.

La kermesse, ideata dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla”, ha trasformato la città etnea in un grande laboratorio di idee, tecnica e passione, coinvolgendo studenti, docenti, professionisti e aziende del settore in una vera festa dedicata all’eccellenza italiana.

A conquistare il gradino più alto del podio è stato l’IIS “Vergani-Navarra” di Ferrara, secondo posto per IISS “Cillario Ferrero” Arte Bianca di Neive, Cuneo con il team tutto al femminile composto da Giorgia Sandri e Sara Appendino, che ha conquistato la giuria con “Battito Mediterraneo”, un vero e proprio omaggio all’Etna e alla cultura gastronomica siciliana. Un dessert capace di raccontare le contaminazioni dell’isola attraverso ingredienti d’eccellenza come Limone dell’Etna IGP, yuzu, mandorla di Avola, pistacchio di Bronte, ricotta, arancia di Sicilia, caffè Alfolì e fiori di sambuco.