A Cuneo torna la “Mela del Sollievo”: raccolta fondi per le cure palliative

In occasione della XIV Giornata Nazionale del Sollievo, la Fondazione Adas ETS, in collaborazione con il Coordinamento Federazione Cure Palliative Piemonte, promuove anche a Cuneo l’iniziativa “La Mela del Sollievo in Piemonte”.

La Giornata Nazionale del Sollievo è organizzata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome insieme al Ministero della Salute e alla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti con l’obiettivo di promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale a favore delle persone che si trovano nella fase finale della vita.

Per sostenere l’attività della Fondazione Adas sarà possibile acquistare la “Mela del Sollievo”, il cui ricavato verrà destinato ai progetti di sviluppo delle cure palliative e all’assistenza domiciliare rivolta ai malati.

Protagonista dell’iniziativa sarà la mela Eplì, prodotto nato, cresciuto e lavorato in Piemonte, caratterizzato da una naturale resistenza ai parassiti che consente di ridurre gli interventi sulle coltivazioni.

A Cuneo i volontari e gli operatori della Fondazione Adas saranno presenti venerdì 29 maggio 2026 in corso Nizza, all’angolo con piazza Galimberti, per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’associazione.