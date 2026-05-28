GINNASTICA / Cuneoginnastica, saggio da tutto esaurito al palasport di San Rocco Castagnaretta

Grande partecipazione sabato 23 maggio al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta per il tradizionale saggio annuale della Cuneoginnastica. Un appuntamento molto atteso che ha visto protagoniste tutte le ginnaste dell’associazione, dalle più piccole dei corsi base fino alle atlete dei settori agonistici di ritmica e artistica.

Per oltre due ore, più di mille persone hanno gremito gli spalti, accompagnando con applausi e partecipazione ogni esibizione. Un vero e proprio gala che ha unito spettacolo, tecnica e divertimento, grazie a coreografie curate, costumi scenografici e musiche coinvolgenti che hanno reso l’atmosfera particolarmente suggestiva.

Ogni gruppo dei corsi base – Bucaneve, Margherite, Lillà e Girasoli – ha presentato esercizi di squadra ricchi di collaborazioni, passaggi coreografici ed elementi tecnici, con l’utilizzo sia di grandi e piccoli attrezzi sia di strumenti non convenzionali. Spazio anche alle esibizioni delle ginnaste agoniste, tra cui le campionesse nazionali, premiate nel corso della serata dal presidente Claudio Adinolfi insieme alle autorità presenti.

Riconoscimenti anche per le allenatrici che hanno conseguito nuove qualifiche tecniche e per le ginnaste che, dopo oltre dieci anni di attività, hanno concluso il proprio percorso sportivo, spesso proseguendo come tecniche all’interno della società.

Nel corso della serata sono state inoltre presentate alcune novità, tra cui il progetto “Academy”, nuovo settore agonistico della Cuneoginnastica, e la raccolta fondi per la progettazione del futuro Palafluviale, il nuovo impianto che l’associazione intende realizzare nell’area delle piscine di Cuneo, con il supporto della Fondazione CRC.

“È stato un momento magnifico di condivisione, festa e spensieratezza – sottolineano dalla società –. La Cuneoginnastica è una grande famiglia che cresce insieme, grazie anche al lavoro di oltre trenta tecnici”.

Si chiude così una stagione ricca di soddisfazioni, mentre nella settimana in corso le allieve dei corsi base sono impegnate nelle lezioni aperte, occasione per mostrare a genitori e familiari i progressi compiuti durante l’anno.



