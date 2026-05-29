Savigliano: incontro con il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza

In questi giorni il sindaco di Savigliano Antonello Portera ha ricevuto in Municipio il colonnello Andrea Alba, nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza. Presente, insieme a lui, il tenente Carmine Vitrani, comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Fossano.

Con Alba – alla guida delle Fiamme gialle della Granda dall'ottobre scorso – Portera ha parlato del territorio saviglianese, del suo tessuto economico, delle sue criticità e dei suoi aspetti virtuosi, «con la certezza che anche con il nuovo Comandante il rapporto tra il Comune e la Guardia di Finanza continuerà ad essere proficuo come sempre», afferma il sindaco.