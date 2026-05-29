Il Consorzio “Castagna Cuneo IGP” lancia tre serate divulgative sul territorio

A tre anni dalla modifica del disciplinare di produzione, una svolta strategica che ha permesso il ritorno alla commercializzazione e dato un forte impulso a tutte le attività connesse, il Consorzio “Castagna Cuneo IGP” scende in campo con un ciclo di tre incontri divulgativi. Le serate si snoderanno nei principali comuni dell’areale di produzione durante il mese di giugno con l'obiettivo di illustrare il lavoro svolto finora dal Consorzio e presentare ufficialmente il nuovo direttivo eletto lo scorso aprile. Al contempo, l'iniziativa mira ad aprire un canale di dialogo diretto con le amministrazioni comunali, i castanicoltori e gli attori locali per sviluppare sinergie e iniziative concrete capaci di valorizzare il territorio.

L'analisi dei trend di mercato e il confronto con realtà analoghe in Italia e in Europa parlano chiaro: il consumatore moderno è sempre più orientato verso prodotti con una solida identità territoriale. Potenziare il marchio IGP non significa solo proteggere la qualità, ma anche innescare ricadute positive a cascata sul fronte turistico, sociale e occupazionale. Per questa ragione l'ente ritiene fondamentale la massima collaborazione tra la base produttiva e le istituzioni locali.

Tutti gli incontri in programma avranno inizio alle ore 21:00. Il primo appuntamento si terrà giovedì 11 giugno a Cuneo, presso il Salone d’Onore del Municipio in via Roma 28. La settimana successiva, giovedì 18 giugno, ci si sposterà a Mondovì nella Sala Conferenze di Corso dello Statuto 11/D. L'ultimo incontro è invece in programma giovedì 25 giugno a Lagnasco, presso i locali dell'Asprofrut in via Praetta 2.

Il Consorzio confida nella massima partecipazione da parte di amministratori, produttori e di tutti i cittadini interessati al rilancio a 360 gradi del settore castanicolo cuneese. Per una migliore gestione organizzativa di questi appuntamenti territoriali, è gradita la registrazione da parte dei partecipanti, che può essere effettuata in modo rapido scansionando il QR code presente sulla locandina ufficiale dell'evento.