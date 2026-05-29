Alfabetizzazione in francese, alunni protagonisti nel percorso verticale dell’Istituto Comprensivo di Bene Vagienna

Giovedì 28 maggio si è svolta l’ultima lezione del progetto di alfabetizzazione della lingua francese rivolto alle classi quinte delle scuole primarie dell’intero Istituto. Un’iniziativa che, grazie al contributo delle banche locali, ha preso il via a marzo con gli incontri a Trinità e Salmour, per poi proseguire nei mesi di aprile e maggio con il coinvolgimento degli alunni di Sant’Albano Stura, Bene Vagienna e Lequio Tanaro.

Le lezioni sono state condotte dall’insegnante Stéphanie Bezombes, che ha proposto attività dinamiche e ludiche, capaci di suscitare interesse ed entusiasmo tra i bambini. Nel corso delle dieci ore di progetto, gli alunni hanno potuto apprendere il lessico legato ai colori, ai numeri, agli stati d’animo, all’alfabeto e a numerosi altri vocaboli, arricchendo così il proprio bagaglio linguistico e culturale.

Il progetto, giunto al secondo anno di realizzazione, si sta affermando come una buona pratica dell’Istituto, in un’ottica verticale di continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa rappresenta infatti un’occasione preziosa per avvicinare i più piccoli alla lingua francese in modo graduale, stimolante e coerente con il loro percorso di crescita scolastica.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto alla Banca Territori del Monviso, alla Fondazione CRF e alla BeneBanca per il sostegno offerto, che ha reso possibile questa opportunità formativa per gli alunni delle scuole coinvolte.