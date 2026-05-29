CORSA IN MONTAGNA / Weekend tricolore a Bagnolo con il campionato italiano giovanile di staffetta

Domenica 31 maggio a Bagnolo nuovo appuntamento tricolore per la corsa in montagna. Protagonista la categoria allievi e allieve, impegnati nel campionato italiano di staffetta.

Alla manifestazione è abbinato anche il Trofeo Nazionale Staffette per la categoria cadetti e cadette e il campionato regionale piemontese della specialità per la categoria ragazzi e ragazze. 270 i partecipanti attesi in gara, tra cui figurano anche gli atleti di interesse che il settore tecnico nazionale ha autorizzato a partecipare come individualisti e che prenderanno il via nella prima frazione.

Nella categoria allievi, Anita Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris), campionessa italiana u18, proverà ad aggiungere anche questo tricolore al suo palmares, in coppia con Chiara Montanari. Dovrà vedersela con le portacolori dell’Atl. Giò 22 Rivera (in particolare Cloe Sofia Vesco con Giulia Giorda) e dell’Atl. Saluzzo (Anna Laratore con Lara Lovisi, Vittoria Audifreddi con Rachele Rinaudo).

Al maschile favori del pronostico per il duo della Sport Project VCO composto da Andrea Cappelli e Luca Gallerini, primo e secondo ai tricolori individuali di Moggio e Udinese. Da seguire anche Atl. Canavesana con Pietro Carlo Milano e Niccolò Salustri, Atl. Susa Adriano Aschieris con Paolo Granzino e Pietro Strazzacappa.

Nella categoria cadetti sarà al via la campionessa italiana di categoria Virginia Galletto (Atl. Saluzzo) in coppia con Elisabetta Bonardo.