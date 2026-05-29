Picklelove Tour: Bra e il territorio delle Langhe e Roero protagonisti di un evento internazionale dal forte impatto turistico e sportivo

Il Picklelove Tour continua il proprio percorso internazionale, confermandosi non soltanto come uno degli appuntamenti sportivi più innovativi e coinvolgenti del panorama europeo, ma anche come un importante progetto di promozione territoriale e turistica.

Il circuito, nato con l’obiettivo di unire sport, aggregazione e valorizzazione delle eccellenze locali, coinvolge squadre amatoriali provenienti da diverse nazioni che, tappa dopo tappa, inseguono il sogno di qualificarsi al grande evento finale: il Picklelove Master, in programma il 12 e 13 dicembre a Bra.

Dopo le tappe internazionali di Madrid, Lione e Malaga, il circuito approderà nei prossimi mesi in altre prestigiose località internazionali, per poi culminare in Italia con un evento che porterà sul territorio centinaia di partecipanti, accompagnatori e appassionati.

L’iniziativa rappresenta una straordinaria opportunità di promozione per il territorio braidese e per tutto il comprensorio delle Langhe e del Roero, grazie a una significativa ricaduta in termini turistici, ricettivi, commerciali e mediatici.

Sport, turismo ed eccellenze enogastronomiche si uniranno infatti in un progetto capace di creare connessioni internazionali e generare valore per l’intera comunità.

In quest’ottica assume particolare rilevanza la presentazione ufficiale del Comitato Organizzatore, prevista per 19 Giugno alle ore 19 presso il Match ball Bra.

Il Comitato nasce dalla volontà condivisa di costruire un evento di altissimo livello, attraverso il contributo di figure di grande esperienza, professionalità e profondo radicamento sul territorio.

A guidare il Comitato sarà Mariano Rabino, Presidente dell’evento, affiancato dal Presidente Onorario Domenico Dogliani e dal Vice Presidente Luigi Barbero.

COMITATO ORGANIZZATORE

Evento PICKLELOVE MASTER – Bra - 12 e 13 dicembre 2026

Presidente

Mariano Rabino

Presidente Onorario

Domenico Dogliani

Vice Presidente

Luigi Barbero

Membri del Comitato (in ordine alfabetico)

Luigi Capocchia

Arturo Faggio

Elena Fogliato

Francesco Matera

Sergio Panero

Danilo Rivoira

Roberto Russo

Ettore Sanino

Gina Spilateri

L’organizzazione desidera esprimere fin da ora un sentito ringraziamento alle Autorità, alle Istituzioni, agli Enti territoriali, agli Sponsor e a tutti i partner che stanno sostenendo il progetto con entusiasmo e partecipazione, contribuendo alla crescita di una manifestazione che ambisce a diventare un punto di riferimento internazionale per il Pickleball e per il turismo sportivo.

Un ringraziamento particolare va inoltre ai volontari, ai collaboratori e a tutte le realtà coinvolte che, con il loro lavoro e la loro passione, stanno rendendo possibile la realizzazione di un evento destinato a lasciare un’importante eredità sportiva, turistica e promozionale al territorio.

Il Picklelove Tour si conferma così molto più di una competizione sportiva: un progetto internazionale capace di mettere in rete persone, culture e territori attraverso i valori dello sport, dell’ospitalità e della condivisione.