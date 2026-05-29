Terminata la stagione dell'Imperial Dance nella Latin Dance League: un circuito italiano con oltre 2.000 atleti

E' terminata la Latin Dance League 2025/2026, il circuito italiano con più partecipati nel mondo delle danze caraibiche: una stagione lunga, intensa, costruita su diverse tappe nazionali e capace di coinvolgere oltre 2.000 atleti tra balli di coppia, solo e duo tra le classi E, D, C, B, A e AS.

Un ambiente sportivo che conta nelle classifiche dedicate la presenza di ben 569 coppie. Nel dettaglio, la Ranking List vede 146 coppie nella Bachata, 172 coppie nelle Danze Caraibiche, categoria che comprende Salsa Cuban Style, Merengue, Bachata e Salsa On2, 81 coppie nel Merengue, 114 coppie nella Salsa Cuban Style e 56 coppie nella Salsa On2.

Numeri importanti, che aiutano a capire meglio il valore dei risultati ottenuti dagli atleti dell’Imperial Dance di Cuneo, capaci di distinguersi in una classifica molto ampia, competitiva e distribuita su più discipline.

Il circuito della Latin Dance League ha accompagnato gli atleti per diversi mesi, con appuntamenti in varie regioni italiane. Tra le tappe in calendario: il Calabria Dance Festival del 29 e 30 novembre 2025, la Sicily Dance League del 31 gennaio e 1 febbraio 2026, la Naonis Dance Cup, la Freedom Dance Open, la Marche Dance League, la Roma Dance League, la Romagna Latin Cup, il Trofeo della Danza, la Turin Dance League, il Trofeo MP e l’Abruzzo Dance League del 23 e 24 maggio 2026.

Un percorso ricco e impegnativo, che ha richiesto preparazione, viaggi, allenamenti e grande capacità di organizzazione. Non tutti gli atleti sono riusciti a partecipare a ogni gara, anche perché alcune tappe erano molto distanti; per i ragazzi impegnati quest’anno con la terza media, inoltre, è stato necessario trovare un equilibrio tra sport, scuola, studio e vita quotidiana.

Proprio per questo i risultati ottenuti assumono un significato ancora più forte. Non sono soltanto piazzamenti sportivi, ma il segno di una crescita costruita con costanza, sacrificio e serietà.

A commentare il percorso degli atleti è Eros Ghio, insegnante dell’Imperial Dance di Cuneo “... come insegnante voglio congratularmi con tutti voi non solo per i risultati ottenuti, ma soprattutto per la crescita costante che avete avuto in questo anno. Continuate così, la strada è lunga e piena di insidie, ma sono certo che potrete migliorare e ambire alle posizioni che sognate. Sono anche particolarmente contento per come gestiscono lo studio: sono ragazzi che a scuola vanno bene, studiano e si impegnano, riuscendo a gestire due o tre allenamenti a settimana. Un in bocca al lupo a tutti per l’esame di terza media”.

Ottima stagione in classe D per Nicolò Cocciolo (Boves) e Marta Alacqua (Cuneo), protagonisti di un percorso molto solido nelle diverse specialità caraibiche. La coppia ha chiuso la classifica a punti nazionale con 1° posto nella Salsa On2, ottenendo anche il 4° posto nel Merengue, il 6° posto nella Bachata e il 4° posto nella Salsa Cubana.

Risultati importanti sempre nella classifica a punti nazionale classe D, per la coppia di Confreria (Cuneo) Lorenzo Demaria e Carla Serban, capaci di conquistare il 1° posto nel Merengue, il 2° posto nella Salsa Cubana, il 4° posto nella Bachata e il 5° posto nella Salsa On2. Una serie di piazzamenti che conferma la loro crescita e la capacità di misurarsi con continuità in più discipline.

Tra i risultati non possiamo dimenticare anche la coppia di Cuneo Luca Demaria e Marie Desogus, che hanno conquistato il 1° posto nella categoria 55+ Classe A, confermando esperienza in una disciplina dove affiatamento e tecnica fanno la differenza.

La danza sportiva, vista da fuori, può sembrare fatta solo di musica, ritmo e spettacolo. In realtà richiede molto di più: allenamento, memoria, controllo del corpo, gestione dell’emozione, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in coppia. Ogni gara diventa un banco di prova, ogni risultato un punto da cui ripartire.

Per l’Imperial Dance di Cuneo, la Latin Dance League 2025/2026 è stata una stagione positiva, sia per i piazzamenti raggiunti sia per il percorso umano e sportivo degli atleti. I risultati arrivano dentro un circuito nazionale molto partecipato, con oltre 2.000 atleti coinvolti e centinaia di coppie in classifica.