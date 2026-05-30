Liste d'attesa in Piemonte: passi avanti per le prime visite, ma sugli esami diagnostici c'è ancora da migliorare

Il Piemonte tra luci e ombre sotto la grande lente delle liste d'attesa nella sanità. A certificarlo sono i dati del "Cruscotto 2.0", la nuova piattaforma nazionale di monitoraggio sviluppata dall'Agenas (Istituto Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) e presentata a Roma. I dati, accessibili a tutti i cittadini sul portale della trasparenza, tracciano un bilancio dell'efficienza delle strutture pubbliche e private accreditate tra il 2025 e i primi mesi del 2026.

Per quanto riguarda le prime visite specialistiche, il Piemonte si posiziona nel gruppo delle 16 regioni italiane promosse dall'Agenas. La sanità piemontese viene infatti inserita tra i territori che hanno registrato un netto miglioramento rispetto all'anno precedente o che, in ogni caso, garantiscono un'elevata percentuale di rispetto dei tempi massimi previsti dalla legge. Insieme al Piemonte, in questa fascia di buon rendimento per le visite, compaiono realtà come Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e diverse regioni del Centro-Sud.

Non si può dire altrettanto bene sui tempi degli esami diagnostici (come risonanze, tac ed ecografie). In questo specifico ambito, l'Agenas ha stilato un elenco di 15 regioni con risultati soddisfacenti, una lista in cui il Piemonte questa volta non riesce a comparire. Se territori vicini come la Liguria e la Lombardia confermano le buone performance anche sulla diagnostica, il Piemonte si ritrova fanalino di coda, la cui strada per lo smaltimento dei ritardi in questa categoria è ancora in salita.

A livello nazionale, il monitoraggio mostra un generale cambio di passo del Paese, ma evidenzia che l'emergenza non è affatto finita. Solo nei primi quattro mesi del 2026, su circa 12 milioni di prenotazioni totali, ben 2,4 milioni di prestazioni (di cui 1,5 milioni di prime visite e 900mila esami diagnostici) sono rimaste fuori dai tempi di garanzia, confermando quanto l'accesso tempestivo alle cure resti una delle sfide più complesse per l'intero sistema sanitario italiano.