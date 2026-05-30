SCI ALPINO FEMMINILE / Ufficiali le squadre azzurre per la stagione 26/27, Marta Bassino presente

Il Presidente della FISI Flavio Roda ha ufficializzato la composizione della squadra femminile di sci alpino per la stagione 2026/27.
I gruppi di Coppa del mondo si dividono in “Élite”, “Velocità” e “Prove tecniche”, per un totale di venti atlete.
Nel gruppo Élite c'è la borgarina Marta Bassino il cui recupero dopo l'infortunio patito nello scorso mese di ottobre, durante un allenamento in Val Senales, procede nel migliore dei modi.
Confermato alla direzione tecnica dello sci femminile azzurro il frabosano Gianluca Rulfi.
Della squadra dei tecnici delle "Prove tecniche" fa invece parte Pietro Taricco dell'Equipe Limone con la qualifica di allenatore e preparatore atletico.