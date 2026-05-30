domenica 31 maggio
22mila cittadini impegnati in 176 Comuni della provincia, per una raccolta complessiva pari a 9.800 sacchi di rifiuti: sono alcuni numeri della edizione 2026 di &quot;Spazzamondo&quot;, la grande giornata di volontariato ambientale promossa dalla Fondazione CRC
Spazzamondo 2026: l’onda arancione da record
 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 30 maggio 2026, 20:24

Tifoso Psg compra biglietto per finale, ma vola a... Bucarest: "Mi sono sbagliato"

Tifoso Psg compra biglietto per finale, ma vola a... Bucarest: &quot;Mi sono sbagliato&quot;

(Adnkronos) -

Un tifoso del Paris Saint-Germain ha comprato i biglietti per la finale di Champions League, ma è volato a Bucarest invece di Budapest. Oggi, sabato 30 maggio, il Psg ha sfidato l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea, in una partita, giocata, appunto, alla Puskas Arena della capitale ungherese. 

Un tifoso parigino però ha sbagliato destinazione, prenotando aereo e albergo a Bucarest invece che a Budapest: "Ho comprato i biglietti per la finale, ma mi sono sbagliato", ha raccontato postando un video sui propri profili social, "mi trovo in Romania. La finale è a Budapest, ma pensavo fosse la stessa cosa". 

"Perfavore riportate la coppa a casa, ma io non potrò venire a vedere la partita", ha continuato, "vedrò la partita in televisione, ma non fa niente. Perfavore vincete questa finale". 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium