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Cronaca | 01 giugno 2026, 16:34

Motocicletta si schianta contro un furgone sulla strada provinciale 7 a Pollenzo

Ferito il centauro, ricoverato a Verduno. La circolazione in direzione Cherasco interrotta per oltre un’ora

Un grave incidente si è verificato poco dopo le 15 di oggi, lunedì 1° giugno, all’incrocio tra la Strada Provinciale 7 e strada Chivola, nel tratto che, appena fuori dal centro abitato di frazione Pollenzo a Bra, conduce verso Cherasco.

Qui, una motocicletta Yamaha è andata a impattare violentemente contro un furgoncino Ford Connect.

Ad avere la peggio il centauro, trasportato all’ospedale di Verduno.

Oltre ai sanitari del servizio 118 sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, con squadre provenienti da Alba e dal distaccamento volontari di Bra, e due equipaggi della Polizia Locale di Bra, per i rilievi e la regolazione del traffico.

La circolazione è stata interrotta per oltre un’ora e riaperta pochi minuti prima delle 17.

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