Dieci mondi in una boccetta: le famiglie olfattive da conoscere per scegliere un profumo arabo

Scegliere un profumo senza conoscere le famiglie olfattive è come ordinare al ristorante senza leggere il menù: ci si affida all'istinto, e a volte funziona, ma spesso ci si perde qualcosa di straordinario. Nella profumeria araba, dove la complessità compositiva è una delle più alte al mondo, avere questa bussola cambia tutto.

Perché esistono le famiglie olfattive

Le famiglie olfattive sono un sistema di classificazione nato nella profumeria moderna per raggruppare le fragranze in base alle loro caratteristiche dominanti: le materie prime utilizzate, la struttura compositiva e la sensazione generale che trasmettono. Non si tratta di categorie rigide, ma di orientamenti che aiutano chi sceglie un profumo a capire cosa aspettarsi prima ancora di annusarlo.

Il sistema attuale si deve in larga parte a Michael Edwards, profumiere britannico che negli anni Ottanta creò la prima "ruota delle fragranze" sistematica, poi adottata dall'industria come riferimento internazionale. Le famiglie principali riconosciute oggi sono dieci: orientali, legnosi, floreali, fruttati, gourmand, muschiati, fougère, chypre, cuoiati e marini.

Nella profumeria araba, che abbiamo esplorato assieme a OrientalDream, voce di spicco in Italia del settore, queste categorie convivono con una tradizione olfattiva millenaria che precede qualsiasi sistema di classificazione occidentale. L'uso di oud, resine, muschio animale e spezie, risale ai grandi commerci della Via della Seta e ha plasmato un'estetica del profumo radicalmente diversa da quella europea: più concentrata, più persistente, più costruita sulla pelle che nell'aria. Il risultato è che molte fragranze arabe abitano più famiglie contemporaneamente, e che le stesse famiglie hanno, in chiave orientale, un carattere spesso più intenso rispetto alla loro versione occidentale.

Famiglia olfattiva: profumi orientali

La famiglia madre, il punto di partenza di qualunque discorso sulla profumeria araba. Le fragranze orientali si costruiscono attorno a un nucleo caldo e avvolgente di ambra, resine e spezie come cardamomo, zafferano e cannella e note balsamiche. La concentrazione è alta, la persistenza notevole, la scia profonda e duratura. Non imitano la natura, non cercano la leggerezza: dichiarano una presenza. Sono le fragranze più numerose nel catalogo di OrientalDream perché rappresentano il cuore stesso della tradizione olfattiva del Medio Oriente.

Famiglia olfattiva: profumi legnosi

Le fragranze legnose appoggiano su materie prime come cedro, sandalo, patchouli, vetiver e il preziosissimo oud, il legno di agarwood. Nella versione araba, questa famiglia tende all'intensità: i legnosi non sono puliti o asciutti come nella tradizione occidentale, ma profondi, resinosi, spesso fumosi. L'oud, in particolare, porta con sé una complessità quasi animale, stratificata, che evolve sulla pelle nel corso delle ore. È la famiglia olfattiva che meglio rappresenta il lusso arabo nella sua versione più autentica.

Famiglia olfattiva: profumi floreali

Forse la famiglia più ampia in termini assoluti, i floreali arabi si distinguono dalla controparte europea per la concentrazione degli ingredienti e per la scelta delle essenze. Dove la profumeria occidentale predilige fiori delicati come la fresia o il mughetto, quella orientale valorizza la rosa di Taif (una delle materie prime più costose al mondo), il gelsomino sambac, la tuberosa. Il risultato è un floreale ricco, talvolta sontuoso, che non teme di essere presente.

Famiglia olfattiva: profumi fruttati

I fruttati arabi raramente sono soltanto freschi o leggeri. La frutta, qui, è spesso matura, carica di dolcezza, abbinata a basi calde di muschio o ambra. Litchi, pesca, lampone e prugna compaiono come note di apertura vivaci, ma trovano la loro piena espressione quando si fondono con il calore del fondo. È una famiglia particolarmente amata dal pubblico giovane, perché combina accessibilità olfattiva e persistenza araba.

Famiglia olfattiva: profumi gourmand

I gourmand nascono dall'idea che il profumo possa evocare qualcosa di commestibile, senza essere dolciastro o banale. Vaniglia, caramello, caffè, cacao, miele, note di tabacco dolce: questi ingredienti costruiscono fragranze che ricordano il cibo ma lo trascendono. Nella versione araba, il gourmand si intreccia spesso con basi orientali, creando composizioni in cui la golosità diventa lusso. Il Khamrah di Lattafa, uno dei bestseller assoluti in Italia, ne è l'esempio più citato.

Famiglia olfattiva: profumi muschiati

Il muschio arabo ha poco a che fare con il muschio sintetico che popolava i profumi degli anni Novanta. Nella profumeria orientale il muschio è caldo, sensuale, avvolgente: una nota di fondo che prolunga tutto ciò che viene prima. Spesso abbinato al legno bianco, all'ambra chiara o ai fiori delicati, il muschio arabo crea quella sensazione di "pelle profumata" che è diventata uno dei trend più cercati anche in occidente, soprattutto fra i profumi arabi per uomo .

Famiglia olfattiva: profumi fougère

Tradizionalmente maschile ma sempre più unisex, la fougère, il cui nome viene dal francese e significa "felce", si costruisce su una triade classica: lavanda, muschio di quercia e cumarina. Nella versione araba, questa struttura si arricchisce spesso di spezie o note legnose orientali, creando fragranze più calde e avvolgenti rispetto alla tradizione francese. È la famiglia ideale per chi ama le fragranze aromatiche ma vuole evitare eccessi di dolcezza.

Famiglia olfattiva: profumi chypre

Il chypre è la famiglia olfattiva più sofisticata e anche la più tecnica. Il suo accordo di base, muschio di quercia e labdano con un'apertura fresca e spesso agrumata, richiede materie prime di qualità elevata e una costruzione precisa. Il nome deriva dall'isola di Cipro, da cui provenivano storicamente alcune delle resine fondamentali per questa composizione. Nella profumeria araba il chypre assume spesso sfumature cuoiate o speziate, allontanandosi dalla tradizione classica verso qualcosa di più scuro e personale.

Famiglia olfattiva: profumi cuoiati

Le fragranze cuoiate evocano la pelle, il fumo, il tabacco e la selleria. Nella profumeria araba, questa famiglia ha radici antiche: il cuoio era parte integrante dei grandi commerci mediorientali, e il suo odore è entrato nell'immaginario olfattivo della regione. Tecnicamente il cuoio in profumeria non si ottiene dalla concia vera e propria, ma da combinazioni di ingredienti come betulla, labdano e alcune molecole di sintesi che ne riproducono la firma olfattiva. I cuoiati arabi sono tra i più ricercati dalla comunità niche internazionale proprio per questa matericità rara.

Famiglia olfattiva: profumi marini

La più giovane tra le famiglie, nata nella seconda metà del Novecento grazie alle molecole di sintesi capaci di riprodurre l'ozono e le note saline del mare. La prima fragranza formalmente definita marina fu Aqua Motu di Comptoir Sud Pacifique negli anni Ottanta. Nella profumeria araba, il marino assume spesso un carattere ibrido: la freschezza acquatica convive con basi legnose o muschiate che aggiungono persistenza e profondità. È la famiglia che dimostra meglio come la tradizione orientale sappia rielaborare linguaggi olfattivi nuovi senza perdere la propria identità.

Conoscere queste famiglie non trasforma la scelta di un profumo in un esercizio accademico. La trasforma in un'esplorazione consapevole: sai dove sei, sai dove vuoi andare, e soprattutto sai cosa chiedere. Su OrientalDream.it tutte e dieci le famiglie sono navigabili come categorie dedicate, con centinaia di fragranze organizzate per caratteristiche olfattive. Un punto di partenza concreto per iniziare a esplorare con intenzione, invece che per caso.











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