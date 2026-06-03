TENNISTAVOLO / Armando e Casonato conquistano il titolo tricolore a Riccione

Inizio col botto per l’A4 Verzuolo ai campionati italiani di 5ª categoria, scattati il 30 maggio a Riccione.

Il duo composto da Gianmaria Armando ed Ettore Casonato ha conquistato uno splendido titolo tricolore nel doppio maschile, salendo sul gradino più alto del podio al termine di una cavalcata trionfale.

I due atleti verzuolesi hanno superato con autorità ben sette turni eliminatori, prima di imporsi nella finalissima per 3 a 1 contro la coppia romana formata da Raffaele Chiaramonte e Federico Perla. A fare la differenza è stato un mix perfetto di generazioni targato A4: da una parte l'esperienza di Armando, storico talento del vivaio verzuolese, tornato quest'anno all'attività agonistica dopo un lungo stop, ma con un passato già ricco di titoli tricolori e presenze nel campionato di A2 , e dall'altra la freschezza del tredicenne Casonato, astro nascente del club e già protagonista di una stagione ricca di successi.

Oltre a questo exploit il weekend romagnolo ha regalato alla spedizione cuneese altre due preziosissime medaglie d'argento. La prima è arrivata dal doppio misto, grazie alla firma del solito Gianmaria Armando in coppia con la compagna di squadra Caterina Cavallera. I due si sono arresi solo nell'ultimo atto (3-1) al termine di un match combattutissimo contro i milanesi Riccardo Oriani e Victoria Tamini.

Il secondo piazzamento d'onore porta invece la firma di Caterina Cavallera e Melissa Marku nel doppio femminile. Le due giovanissime promesse dell'A4 si sono arrese solo in finale (3-1) davanti alle marchigiane Nina Firmani ed Aylin Di Matteo. Nella stessa competizione si sono messe in luce anche Giulia Aglì e Carlotta Giraudo, capaci di raggiungere i quarti di finale.