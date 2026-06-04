Festa del ventennale per Astrofili Bisalta da sempre affiliati alle Acli

L’Associazione Astrofili Bisalta aps, sodalizio da sempre affiliato alle Acli di Cuneo, festeggerà i primi 20 di attività e di osservazioni astronomiche con una cena a buffet, sabato 6 giugno alle ore 18, presso la sede del Parco Naturale del Marguareis, in via Sant’Anna 34 a Chiusa Pesio.

Il gruppo di appassionati osservatori dei cieli stellati, dal 2024 guidato dal presidente Paolo Demaria, venne alla luce (è il caso di dirlo) a fine 2006 e si affidò sempre alle Acli di Cuneo, con i predecessori Pietro Castellino e Alberto Andreis, costruendo nel tempo un percorso virtuoso di amicizia e di passione condivisa.

La loro sede da qualche anno si trova a Chiusa Pesio, in via Gino Eula 23. Mail: info@astrofilibisalta.it

Sito internet https://www.astrofilibisalta.it/

Innumerevoli sono stati gli appuntamenti, in qualsiasi stagione, che hanno permesso ai partecipanti di imparare qualcosa in più sulla volta celeste, grazie ai loro strumenti ottici e alle loro competenze.

Oggi del gruppo fanno parte ben 53 soci, provenienti da ogni parte della Granda, a testimonianza del buon lavoro fatto in questi 20 anni di osservazioni e di divulgazione scientifica.

Auguri sinceri dalle Acli di Cuneo, da parte del presidente Elio Lingua, del consiglio direttivo e di tutti gli appassionati di astronomia.