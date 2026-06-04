La Fondazione Ospedale Alba-Bra consegna mille volumi ai Comuni dell'Asl Cn2

Un gesto simbolico e concreto insieme, pensato per proseguire nei festeggiamenti per i diciotto anni della Fondazione Ospedale Alba-Bra, che nel 2026 raggiunge la maggiore età dopo un percorso che l'ha vista al servizio della salute del territorio e del ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

La consegna dei volumi rappresenta una rete ideale di assistenza territoriale che unisce amministratori locali, volontari e cittadini attorno a una storia comune fatta di cura, solidarietà e responsabilità condivisa.

«Questo libro – spiega il Direttore della Fondazione Ospedale Alba-Bra, Luciano Scalise – è un dono che abbiamo voluto dedicare ai Sindaci, alle Giunte e ai Consiglieri comunali per il lavoro prezioso che svolgono ogni giorno al servizio delle loro comunità. Nel compiere i nostri primi diciotto anni abbiamo sentito ancora più forte il dovere di custodire e trasmettere la memoria della nostra ospedalità, che affonda le proprie radici nella storia dell'Ospedale San Lazzaro di Alba e dell’Ospedale Santo Spirito di Bra. Il rapporto con i Comuni dell'ASL CN2 è sempre stato stretto e fondamentale: per questo abbiamo scelto di condividere con gli amministratori questo primo volume della ricerca storica, come segno di riconoscenza e come augurio di buon lavoro per il bene del territorio».

«Abbiamo voluto che questo libro arrivasse nelle mani di tutti gli amministratori del territorio perché rappresenta molto più di una ricerca storica. Questo lavoro è nato per custodire la memoria, ma anche per ricordarci quanto il bene comune sia qualcosa che si costruisce nel tempo, con responsabilità, partecipazione e visione» – aggiungono Bruno Ceretto Presidente e Dario Rolfo Vicepresidente della Fondazione Ospedale Alba-Bra.

Il volume "Assistere, Soccorrere – Storia dell'Ospedale civico San Lazzaro di Alba" è il primo volume di una collezione che nasce dalla volontà della Fondazione di recuperare e valorizzare la memoria sanitaria locale, partendo dall'importante patrimonio archivistico. La ricerca è stata affidata agli studiosi del CISO – Centro Italiano di Storia Ospitaliera di Torino e rappresenta il primo capitolo di un percorso che proseguirà nei prossimi anni con la ricostruzione della storia dell'Ospedale Santo Spirito di Bra, fino ad arrivare a quella del nuovo nosocomio.

Una consegna che diventa così molto più di un semplice omaggio editoriale: un gesto che rafforza la rete di azione territoriale e rinnova il legame tra istituzioni, comunità e sanità, nel segno di una storia che continua a essere scritta ogni giorno.