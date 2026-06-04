"Un esempio di passione, impegno e volontariato: il successo della 24 Ore di Sport organizzata dalla Pro Loco di Beinette"

Gentile direttore,

La 24 Ore di Sport si è conclusa con grande successo, regalando alla comunità momenti di sport, aggregazione e divertimento. Un risultato reso possibile dal lavoro straordinario di un gruppo di giovani che, con determinazione, passione e spirito di sacrificio, hanno dimostrato quanto si possa realizzare quando si crede davvero in un progetto.

Dietro le luci dell'evento, i momenti di festa e la partecipazione della comunità, c'è stato un enorme lavoro organizzativo svolto grazie all'impegno degli organizzatori e al prezioso contributo dei volontari. Un impegno che merita di essere riconosciuto e valorizzato.

Tutto questo è stato realizzato in un contesto che, nel nostro paese, presenta una criticità ormai evidente: la mancanza di strutture permanenti dedicate a eventi e manifestazioni di questo tipo.

Ogni iniziativa organizzata sul territorio costringe infatti a ripartire ogni volta da zero: occorre reperire tendoni, trasportare materiali tra sedi diverse a causa dell’assenza di spazi adeguati per il deposito e lo stoccaggio, allestire le strutture necessarie e, al termine dell’evento, provvedere al loro smontaggio. Nulla è predisposto in modo permanente. Di conseguenza, ogni manifestazione richiede uno sforzo organizzativo ed economico straordinario che, in molti altri comuni, risulta sensibilmente ridotto grazie alla disponibilità di infrastrutture adeguate e già operative.

Per rendere possibile questa edizione della 24 Ore di Sport, gli organizzatori hanno dovuto chiedere la collaborazione di altre Pro Loco del territorio per ottenere tendoni e attrezzature necessarie, dimostrando ancora una volta quanto siano preziose la rete del volontariato e la solidarietà tra associazioni.

Un esempio concreto di collaborazione che testimonia la forza del volontariato, ma che al tempo stesso evidenzia una carenza strutturale che non può più essere ignorata.

È legittimo domandarsi fino a quando si potrà continuare a fare affidamento esclusivamente sulla buona volontà delle persone. Entusiasmo e passione non mancano, ma non possono sostituire indefinitamente investimenti, infrastrutture e una programmazione capace di garantire alle associazioni condizioni di lavoro più dignitose, efficienti e sostenibili.

A questi ragazzi va il mio più sincero ringraziamento. Hanno dimostrato che entusiasmo, collaborazione e spirito di iniziativa possono superare molte difficoltà organizzative e logistiche. La 24 Ore di Sport non è stata soltanto una manifestazione sportiva, ma una vera lezione di impegno civico e di amore per il proprio paese.

Complimenti a tutti gli organizzatori e ai volontari che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Il vostro lavoro, spesso svolto lontano dai riflettori, è il vero motore che permette alla nostra comunità di crescere, incontrarsi e vivere autentici momenti di condivisione.

un cittadino Beinettese