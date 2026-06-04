Moretta si prepara ad accogliere gli "Antichi trattori sotto il Monviso" [VIDEO]

Per il terzo anno consecutivo Moretta ospita una manifestazione che, partendo da una progettualità transfrontaliera, racconta tradizione, gusto, produzione e al contempo porta in paese una sana festa popolare. Il Comune di Moretta, Agenform, l’Associazione Trattori e Trattoristi di Murello, Com.Art - l'associazione commercianti e artigiani del Comune di Moretta con il coordinamento e l’organizzazione della Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo, rinnovano la veste di questa “festa d’inizio estate”, in grado di unire innovazione e tradizione.

“Questa manifestazione – ha spiegato il Sindaco Giovanni Gatti in occasione della presentazione della manifestazione – rappresenta un momento significativo di promozione del nostro territorio, delle sue tradizioni agricole e produttive. Una due-giorni ricca di appuntamenti che sapranno mettere in evidenza le peculiarità morettesi e incuriosire, allo stesso tempo, i tanti visitatori che vorranno raggiungerci. Giovedì 11 giugno è in programma un'anticipazione dei festeggiamenti, con l'inaugurazione del nuovo Caseificio didattico Agenform: un polo d'avanguardia che darà ulteriore lustro alla realtà morettese.”

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L’anteprima

Giovedì 11 giugno, presso sede Agenform Moretta, si alzerà dunque il sipario sul nuovo caseificio didattico. La struttura è stata realizzata nell’ambito del progetto INTERREG ALCOTRA TRANSFORMATION di cui il Comune di Moretta è partner. Sarà presente una rappresentanza di trattori d’epoca in anteprima alla manifestazione.

Il weekend

Sabato 13 e domenica 14 giugno saranno due giornate intense con momenti di intrattenimento e di confronto, proposte gustose e occasioni di festa.

Sabato: assembramento di trattori con l'apertura dell’area food, i laboratori ideati e organizzati da ASSOCIAZIONE COM.ART., l’area gioco per bambini e famiglie con giostrine e gonfiabili; la novità 2026 sarà il mercatino di pezzi di ricambio e del modellismo agricolo, con lo street food di territorio.

In orario aperitivo si terrà una prima sfilata dei mezzi “quasi in notturna” per le vie di Moretta. A seguire, cena e serata danzante con l'Orchestra Loris Gallo.

Domenica arriveranno ancora nuovi e bellissimi mezzi storici con il via del grande radunoalle ore 8.30 e, a seguire, la sfilata nelle vie del paese con passerella in Piazza Umberto I.

A seguire Moretta sarà animata dalla grande festa di San Giovanni a cura della Pro Loco Moretta. Per chiudere, la premiazione degli espositori.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Sabato 13 giugno

Alle ore 10.00 apertura della manifestazione

Per tutta la giornata: in collaborazione con ASSOCIAZIONE COM.ART., laboratori creativi ed esposizioni di opere pittoriche e fotografiche, arti e mestieri.

I laboratori COM.ART. saranno:

- mani in pasta - panificazione a cura di “al castello bakery”

- la casa delle api - scopriamo l’arnia con “le api di Andrea”

- torte da favola - torte con le nonne del centro anziani

- piccoli coltivatori - orto in cassetta con i nonni del centro anziani

- dal latte al formaggio - laboratorio di caseificazione a cura degli allievi Agenform

Per info e prenotazioni: IG: comart_moretta oppure al numero di telefono +39 327 096 9468

Area giochi per bambini e famiglie con giostrine e gonfiabili

NOVITÀ: Mercatino di pezzi di ricambio e del modellismo agricolo.

ESPOSIZIONE TRATTORI D’EPOCA dalle ore 11.30 e per tutto il giorno street food con

D-Vision Events - primi, carne alla piastra, panini e dolci

Oasi dei gonfiabili - crepes e zucchero filato

Gelateria Albergolo

Bar a cura di Proloco Moretta



Ore 17.00 RADUNO DEI TRATTORI STORICI - aperto a tutti coloro che vorranno prendervi parte

Ore 18.00 Sfilata dei trattori storici per le vie della città con passerella in Piazza Umberto I

Ore 21.00 Serata danzante con la musica dell’orchestra Loris Gallo

Domenica 14 giugno

Ore 8.30 RADUNO DEI TRATTORI STORICI

Ore 9.30 Sfilata dei trattori storici per le vie della Città con passerella in Piazza Umberto I, accompagnata da un momento istituzionale

Ore 10.00 Apertura manifestazione e, per tutta la giornata: area giochi per bambini e famiglie con giostrine e gonfiabili

Ore 10.30 Esposizione trattori d'epoca

Per tutta la giornata: battesimo della sella e spettacoli equestri a cura del Circolo Ippico L’Andalusia

Ore 11.00 presso il caseificio AGENFORM ritrovo degli ex allievi AGENFORM per la consegna dei diplomi

Dalle ore 11.30 e per tutto il giorno street food

Ore 12.30 pranzo degli ex allievi e operatori Agenform. Il pranzo è aperto al pubblico previa prenotazione obbligatoria (posti limitati). Per info e prenotazioni scrivere un whatsapp al numero 0172.93564.

Ore 18.00 Chiusura manifestazione.