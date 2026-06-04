Pollenzo, il 14 giugno concerto d'estate Vivaldi “Le Quattro Stagioni” dedicato alla memoria di Carlin Petrini

Il club per l'Unesco di Pollenzo Odv, in collaborazione con la parrocchia di "San Vittore Martire" e con l'albergo dell'agenzia, con il sostegno della banca Crs – banca Cassa di risparmio di Savigliano s.p.a. e dell'associazione culturale "Fenice azzurra odv" e con il patrocinio del comune di Bra, organizza per il giorno domenica 14 giugno 2026, ore 21,00, a Pollenzo, presso il cortile quadrilatero dell’albergo dell'agenzia, piazza Vittorio Emanuele II di Savoia n. 9 - il concerto d'estate – Vivaldi “la quattro stagioni", a cura dell'orchestra "gli armonici di bra" dell'associazione culturale "Harmoniae” di Bra.



Violinista solista, Andrea bertino; mentre il compito della direzione dell'orchestra spetta al Maestro, prof.re Giuseppe Allione.





L'iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi per il progetto generale di recupero e valorizzazione del complesso monumentale della chiesa di “San Vittore” di Pollenzo, in particolare al recupero degli affreschi nei tre spicchi dietro l'altare maggiore, opera del pittore Carlo Bellosio, raffiguranti la Vergine Maria con il bambino, il martirio di San Vittore e l'educazione della Vergine bambina con Sant'Anna e San Gioacchino.



Il club per l'Unesco di Pollenzo odv, a seguito della prematura scomparsa di Carlin petrini, fondatore di slow food e considerata la dimensione globale del suo impegno del movimento per il cibo buono, pulito e giusto, ha ritenuto di dedicare il concertо d'estate – Vivaldi le quattro stagioni alla memoria di Carlin Petrini, quale azione per onorare un uomo che ha cambiato la storia.