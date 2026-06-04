Wonderland Park arriva a Saluzzo: gonfiabili, divertimento e feste di compleanno per un'estate tutta da vivere

Con l’arrivo della bella stagione, Saluzzo si prepara ad accogliere una nuova attrazione pensata per il tempo libero delle famiglie. Dal 6 giugno apre infatti Wonderland Park, il nuovo parco dedicato ai gonfiabili e al gioco all’aria aperta che animerà il suggestivo Parco di Villa Aliberti per tutta l’estate.

Un’iniziativa che punta a diventare un punto di riferimento per bambini e genitori, offrendo uno spazio sicuro, colorato e ricco di attività dove trascorrere pomeriggi e serate all’insegna del divertimento.

Inaugurazione con ingresso gratuito ai primi 50 bambini

L'apertura ufficiale di Wonderland Park sarà una vera festa. Per celebrare l'arrivo del nuovo parco gonfiabili a Saluzzo, gli organizzatori hanno previsto un'iniziativa speciale dedicata alle famiglie: i primi 50 bambini che entreranno nel parco sabato 6 giugno avranno l'ingresso gratuito.

Un modo per inaugurare l'estate con un sorriso e permettere ai più piccoli di scoprire le numerose attrazioni presenti all'interno della struttura, vivendo una giornata all'insegna del gioco e della spensieratezza.

Un mondo di gonfiabili nel cuore di Saluzzo

Scivoli giganti, percorsi avventura, aree dedicate ai più piccoli e grandi strutture gonfiabili saranno i protagonisti di Wonderland Park. Un vero e proprio villaggio del divertimento dove i bambini potranno correre, saltare e giocare in libertà, mentre le famiglie avranno a disposizione un ambiente accogliente immerso nel verde.

L’obiettivo è quello di creare un luogo di aggregazione capace di unire svago, socialità e momenti da condividere, in un contesto pensato esclusivamente per il benessere dei più piccoli.

La grande novità: feste di compleanno tra gonfiabili e divertimento

Se il parco rappresenta già una novità per l’estate saluzzese, una delle proposte più interessanti riguarda la possibilità di organizzare feste di compleanno personalizzate direttamente all’interno della struttura.

Sempre più famiglie sono alla ricerca di soluzioni che permettano ai bambini di vivere una giornata speciale senza pensieri organizzativi. Wonderland Park nasce anche con questa filosofia: offrire uno spazio dove il compleanno diventa un’esperienza da vivere insieme agli amici, tra gonfiabili, giochi e tanto divertimento.

Qui i festeggiati potranno trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, circondati da attrazioni colorate e da un'atmosfera allegra e coinvolgente. Una proposta che punta a diventare uno dei punti di forza del parco durante tutta la stagione estiva.

Un'estate di divertimento per tutta la famiglia

La nuova struttura punta a diventare uno dei riferimenti dell'estate nel Saluzzese, offrendo un'alternativa alle tradizionali attività stagionali e valorizzando uno degli spazi verdi più apprezzati della città come il Parco di Villa Aliberti.

L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni: colori, sorrisi, gioco e condivisione, in un ambiente pensato per regalare momenti di felicità ai bambini e occasioni di relax alle famiglie.

Orari e informazioni

Wonderland Park sarà aperto:

● Lunedì - Venerdì: 16.30 - 19.30

● Sabato: 10.30 - 13.00 / 16.30 - 23.00

● Domenica: 10.30 - 13.00 / 16.00 - 22.00

Per informazioni e prenotazioni, anche per organizzare feste di compleanno:

Tel. 338 3718839

Con Wonderland Park, Saluzzo inaugura una nuova stagione dedicata al divertimento dei più piccoli. Un luogo dove il gioco torna protagonista e dove ogni compleanno può trasformarsi in una giornata speciale da ricordare.