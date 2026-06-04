CORSA IN MONTAGNA / In Slovenia è tempo di campionati europei off road: in apertura la prova maschile U20 con Matteo Bagnus al via

Scattano domani a Kamnik, in Slovenia, i campionati europei off road di corsa in montagna. La stessa località ha ospitato già nel 2010 i campionati mondiali e gli europei only up del 2017. 33 le delegazioni nazionali al via, per un totale di 593 atleti iscritti, di cui 327 uomini e 266 donne.

Primi a scendere in campo, in questa tre giorni continentale, saranno gli specialisti dell'uphill (sola salita). La squadra azzurra femminile dovrà fare a meno della piemontese Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita), non pienamente recuperata dall’infortunio invernale ad un piede.

Nella prova maschile U20, la prima a prendere il via (ore 10.00), da seguire per il Piemonte Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita) che vanta in carriera due titoli italiani allievi ed è fresco del successo a Saluzzo nella prova tricolore di salita e discesa. Costretto invece alla rinuncia per infortunio Stefano Perardi (Sport Project VCO), ottavo lo scorso anno ai Mondiali di Canfranc.

Sabato 6 giugno sarà la volta del trail. Per il Piemonte in gara il veterano Cristian Minoggio (Sport Project VCO) e Gianluca Ghiano (ASD Baudenasca); al femminile da seguire la torinese della GS Orecchiella Garfagnana Camilla Magliano.

Domenica 7 è in programma la prova di mountain classic (salita e discesa) che tradizionalmente chiude il programma del campionato. La squadra U20 maschile è composta quasi nella sua totalità da atleti piemontesi: oltre al già citato Bagnus, in gara anche i portacolori della Sport Project VCO Christian Piana e Christian Suini, con Francesco Pepe (Atl. Saluzzo). Nella prova U20 femminile esordio per Francesca Bianco (ASD Dragonero) mentre nella prova assoluta femminile ci sarà l’esordio di Arianna Dentis (Atl. Saluzzo).