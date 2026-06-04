Sport - 04 giugno 2026, 17:27

CORSA IN MONTAGNA / In Slovenia è tempo di campionati europei off road: in apertura la prova maschile U20 con Matteo Bagnus al via

Tra gli atleti in gara anche Francesco Pepe e le esordienti Francesca Bianco e Arianna Dentis

Matteo Bagnus (foto archivio Fidal)

Matteo Bagnus (foto archivio Fidal)

Scattano domani a Kamnik, in Slovenia, i campionati europei off road di corsa in montagna. La stessa località ha ospitato già nel 2010 i campionati mondiali e gli europei only up del 2017. 33 le delegazioni nazionali al via, per un totale di 593 atleti iscritti, di cui 327 uomini e 266 donne.

Primi a scendere in campo, in questa tre giorni continentale, saranno gli specialisti dell'uphill (sola salita). La squadra azzurra femminile dovrà fare a meno della piemontese Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita), non pienamente recuperata dall’infortunio invernale ad un piede. 

Nella prova maschile U20, la prima a prendere il via (ore 10.00), da seguire per il Piemonte Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita) che vanta in carriera due titoli italiani allievi ed è fresco del successo a Saluzzo nella prova tricolore di salita e discesa. Costretto invece alla rinuncia per infortunio Stefano Perardi (Sport Project VCO), ottavo lo scorso anno ai Mondiali di Canfranc.

Sabato 6 giugno sarà la volta del trail. Per il Piemonte in gara il veterano Cristian Minoggio (Sport Project VCO) e Gianluca Ghiano (ASD Baudenasca); al femminile da seguire la torinese della GS Orecchiella Garfagnana Camilla Magliano.

Domenica 7 è in programma la prova di mountain classic (salita e discesa) che tradizionalmente chiude il programma del campionato. La squadra U20 maschile è composta quasi nella sua totalità da atleti piemontesi: oltre al già citato Bagnus, in gara anche i portacolori della Sport Project VCO Christian Piana e Christian Suini, con Francesco Pepe (Atl. Saluzzo). Nella prova U20 femminile esordio per Francesca Bianco (ASD Dragonero) mentre nella prova assoluta femminile ci sarà l’esordio di Arianna Dentis (Atl. Saluzzo).

fidal piemonte

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