Lagnasco apre la rete dell’accoglienza per i lavoratori stagionali: firmato il nuovo Protocollo in Prefettura

Partirà da Lagnasco la nuova rete territoriale di accoglienza dedicata ai lavoratori stagionali impiegati nel comparto ortofrutticolo cuneese.

La struttura di piazza Giuliano Sacchetto sarà infatti la prima ad aprire i battenti, l’8 giugno, nell’ambito del nuovo Protocollo d’Intesa promosso dalla Prefettura di Cuneo e sottoscritto da numerosi enti istituzionali e territoriali.

L’accordo conferma e rafforza il percorso di collaborazione avviato negli anni scorsi per offrire risposte concrete alle esigenze abitative dei lavoratori stagionali che raggiungono il territorio durante le campagne di raccolta.

L’obiettivo è garantire condizioni di accoglienza dignitose, favorire la regolarità lavorativa e tutelare sia i lavoratori sia le aziende agricole, contrastando al contempo fenomeni di sfruttamento e la formazione di insediamenti informali.

Al Protocollo aderiscono la Prefettura di Cuneo, la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Camera di Commercio di Cuneo, l’Asl CN1, il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, il Consorzio Monviso Solidale, le organizzazioni datoriali agricole, le organizzazioni sindacali e i Comuni di Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Lagnasco, Manta, Saluzzo, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Verzuolo e Revello.

La struttura di Lagnasco rappresenta uno dei punti cardine del progetto. Recentemente riqualificata grazie agli interventi finanziati dal Pnrr nell’ambito delle azioni per il superamento degli insediamenti abusivi, dispone oggi di 51 posti letto ed è stata dotata di impianti di riscaldamento e condizionamento, oltre a un numero maggiore di servizi igienici e docce, con l’obiettivo di offrire un’accoglienza più efficiente e confortevole.

Anche le altre strutture previste nella rete territoriale sono interessate da interventi di riqualificazione o ristrutturazione e si trovano attualmente nelle fasi finali dei lavori.

Il completamento è previsto entro il 30 giugno. In base alle richieste di accoglienza e all’avanzamento degli interventi, le ulteriori sedi verranno progressivamente attivate e rese operative.

Potranno accedere alle strutture i lavoratori agricoli in possesso di un contratto di lavoro, di una promessa di assunzione oppure coloro che abbiano già svolto attività lavorativa durante la campagna agricola. L’assegnazione dei posti sarà curata dall’Infopoint Multidisciplinare, che valuterà le domande sulla base della documentazione presentata e della disponibilità effettiva degli alloggi.

Le aziende agricole con sede nei Comuni aderenti al Protocollo dovranno compilare la modulistica prevista per la prenotazione e l’accoglienza dei lavoratori.

È prevista una compartecipazione ai costi pari a 5 euro al giorno più Iva per ciascun lavoratore a carico dell’azienda e a 1,50 euro al giorno a carico del lavoratore.

Eventuali variazioni o cessazioni del rapporto di lavoro dovranno essere comunicate tempestivamente attraverso gli appositi moduli, così da consentire una corretta gestione delle presenze e dei posti disponibili.

Il nuovo Protocollo si inserisce in una più ampia strategia territoriale volta a promuovere un’accoglienza diffusa, ordinata e sostenibile, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, enti locali, servizi territoriali, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali per affrontare in modo coordinato le esigenze legate alla stagionalità agricola. Informazioni e modulistica sono disponibili da tutti i soggetti aderenti e attraverso i canali informativi dedicati.