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Politica | 05 giugno 2026, 12:08

Santo Stefano Belbo, insediato il nuovo Consiglio comunale. Presentata la Giunta del sindaco Francesco Galluccio

Nella prima seduta della nuova legislatura definite deleghe, incarichi e ruoli consiliari. Il sindaco ha prestato giuramento davanti a un folto pubblico: vice sarà Roberta Olivero. un incarico per tutti i consiglieri della lista “La nostra terra il nostro impegno”

Francesco Galluccio, nuovo sindaco di Santo Stefano Belbo

Francesco Galluccio, nuovo sindaco di Santo Stefano Belbo

Con il giuramento del sindaco Francesco Galluccio e la presentazione della nuova squadra di governo si è aperta ufficialmente la nuova legislatura del Comune di Santo Stefano Belbo

La prima seduta del Consiglio comunale, riunitasi nella serata di ieri, giovedì 4 giugno, ha preso atto dell'esito delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio che hanno portato all'elezione del nuovo primo cittadino.

Di fronte a una sala partecipata da numerosi cittadini, Galluccio ha pronunciato il giuramento previsto dalla normativa e ha quindi comunicato al Consiglio la composizione della nuova Giunta comunale.

LE DELEGHE DEL SINDACO E LA NUOVA GIUNTA

 Il sindaco Francesco Galluccio ha scelto di mantenere direttamente le deleghe a Sicurezza urbana, Viabilità, Lavori pubblici, Protezione civile, Rapporti con l'Unione Montana Alta Langa, Urbanistica ed Edilizia privata.

Faranno parte della Giunta Roberta Olivero, nominata vicesindaco e pro sindaco di Camo, con deleghe a Bilancio, Turismo e Commercio; Gianluca Scaglione, pro sindaco di Valdivilla, con delega ad Agricoltura e rapporti con associazioni e soggetti del Terzo settore; Mauro Terzolo, che seguirà Verde pubblico, Manutenzione, Decoro urbano e Sport.

La squadra amministrativa sarà completata dalla presenza dell'assessore esterno Piera Icardi, alla quale sono state assegnate le deleghe a Cultura, Scuola e Servizi sociali.

I CAPIGRUPPO IN CONSIGLIO COMUNALE

Nel corso della seduta sono stati inoltre individuati i capigruppo consiliari. Per la maggioranza il ruolo sarà ricoperto da Riccardo Colombardo, mentre per la minoranza è stata designata Laura Maria Cristina Capra, sindaco uscente.

GLI INCARICHI AI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

La nuova amministrazione ha inoltre attribuito specifici incarichi ai consiglieri del gruppo di maggioranza.

A Luigi Icardi sono state affidate le materie relative a Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici e Politiche sanitarie. Angelo Gallina seguirà Gestione dei rifiuti, Caccia e Pesca. Riccardo Colombardo avrà competenza su Politiche giovanili e Manifestazioni. Fouzia Lamine si occuperà di Assistenza scolastica, mentre Ivan Gallesio seguirà Gestione del patrimonio, Innovazione e Transizione digitale.

C. S.

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