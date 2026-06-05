Santo Stefano Belbo, insediato il nuovo Consiglio comunale. Presentata la Giunta del sindaco Francesco Galluccio

Con il giuramento del sindaco Francesco Galluccio e la presentazione della nuova squadra di governo si è aperta ufficialmente la nuova legislatura del Comune di Santo Stefano Belbo.

La prima seduta del Consiglio comunale, riunitasi nella serata di ieri, giovedì 4 giugno, ha preso atto dell'esito delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio che hanno portato all'elezione del nuovo primo cittadino.

Di fronte a una sala partecipata da numerosi cittadini, Galluccio ha pronunciato il giuramento previsto dalla normativa e ha quindi comunicato al Consiglio la composizione della nuova Giunta comunale.

LE DELEGHE DEL SINDACO E LA NUOVA GIUNTA

Il sindaco Francesco Galluccio ha scelto di mantenere direttamente le deleghe a Sicurezza urbana, Viabilità, Lavori pubblici, Protezione civile, Rapporti con l'Unione Montana Alta Langa, Urbanistica ed Edilizia privata.

Faranno parte della Giunta Roberta Olivero, nominata vicesindaco e pro sindaco di Camo, con deleghe a Bilancio, Turismo e Commercio; Gianluca Scaglione, pro sindaco di Valdivilla, con delega ad Agricoltura e rapporti con associazioni e soggetti del Terzo settore; Mauro Terzolo, che seguirà Verde pubblico, Manutenzione, Decoro urbano e Sport.

La squadra amministrativa sarà completata dalla presenza dell'assessore esterno Piera Icardi, alla quale sono state assegnate le deleghe a Cultura, Scuola e Servizi sociali.

I CAPIGRUPPO IN CONSIGLIO COMUNALE

Nel corso della seduta sono stati inoltre individuati i capigruppo consiliari. Per la maggioranza il ruolo sarà ricoperto da Riccardo Colombardo, mentre per la minoranza è stata designata Laura Maria Cristina Capra, sindaco uscente.

GLI INCARICHI AI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

La nuova amministrazione ha inoltre attribuito specifici incarichi ai consiglieri del gruppo di maggioranza.

A Luigi Icardi sono state affidate le materie relative a Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici e Politiche sanitarie. Angelo Gallina seguirà Gestione dei rifiuti, Caccia e Pesca. Riccardo Colombardo avrà competenza su Politiche giovanili e Manifestazioni. Fouzia Lamine si occuperà di Assistenza scolastica, mentre Ivan Gallesio seguirà Gestione del patrimonio, Innovazione e Transizione digitale.