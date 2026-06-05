ATLETICA / A Bressanone i campionati italiani individuali giovanili di prove multiple: riflettori puntati sul cuneese Lorenzo Mellano

Sabato e domenica Bressanone ospiterà i campionati italiani individuali di prove multiple per le categorie allievi, juniores e promesse, cui è abbinato anche il Trofeo Nazionale Individuale di prove multiple cadetti e cadette.

UOMINI. Nel decathlon promesse l’azzurrino Lorenzo Mellano (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) è uno dei candidati quanto meno al podio; il cuneese parte da un primato stagionale nel decathlon di 7544 punti.

Nella stessa categoria, in gara anche Pietro Cocorullo (Acquirunners), Bryant Emovon (Team Atl. Mercurio Novara), Cristian Boschetti (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo).

Nella categoria allievi invece da seguire Damiano Bulgari (Atl. Strambino), Nicolò Borello (Atl. Canavesana), fresco della vittoria sui 400 metri sulla pista verde di Bressanone in occasione del Brixia Next Gen, Nicola Alzate (Atl. Canavesana), Niccolò Magliano (Atl. Alba).

DONNE. Nella categoria promesse in gara Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino); con lei anche la piemontese dell’Unicusano Livorno Annalisa Pastore. Nella prova juniores da seguire Isabella Pastore (UGB) e Sofia Dulla (Safatletica Piemonte) che possono entrambe ambire alle parti alte della classifica.

CADETTI. Impegnati nell’octathlon maschile Lorenzo Puccio (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), Samuele Ternavasio (Atl. Fossano ’75), Lorenzo Li Pira (Safatletica). Nell’esathlon femminile in gara Annalisa Magliano (Atl. Roata Chiusani), Eleonora Torti (Atl. Ivrea) e Asiya Ajaraam (Atl. Vercelli 78).