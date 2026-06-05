CORSA IN MONTAGNA / Euro Off Road: Matteo Bagnus quarto nell'uphill

Partono con il piede giusto i campionati europei di off road in corso di svolgimento in Slovenia, a Kamnik, per i numerosi atleti piemontesi impegnati con la maglia azzurra.

Oggi giornata dedicata alle prove di uphill (sola salita) e Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita), campione italiano juniores a Revello nel classic, alla sua prima partecipazione ad un campionato continentale, sfiora il podio individuale u20: quarto posto infatti per il cuneese a soli 4 secondi dal bronzo e a 10 secondi dal vincitore, il francese Yannick Memheld.



Se manca di poco il podio individuale, a Bagnus non sfugge però quello di squadra: l'Italia u20 maschile è infatti d'argento, alle spalle della Francia che piazza tre atleti ai primi tre posti. Oltre al cuneese, primo degli italiani al traguardo, la squadra italiana era composta da Gabriele Licini (Atl. Valle Brembana) 7mo, Filippo Bertazzini (US Malonno) 17mo, e dal piemontese Filippo Piumarta (Sport Project VCO), alla sua prima maglia azzurra, 19mo.

Sabato 6 giugno sarà invece la volta del Trail: partenza alle 9 per entrambe le prove, maschile e femminile.