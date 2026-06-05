Fossano: Borgo Romanisio scrive la storia nel primo “Torneo dei Borghi di calcio” allo stadio Pochissimo [FOTO e VIDEO]

Si chiude con la vittoria per 3-0 a favore di Borgo Romanisio sui rivali del Borgo Vecchio, la prima edizione del “Torneo dei Borghi” di calcio di Fossano.

I rossoblù che hanno alzato festanti al cielo il “Trofeo dell’Oca” sono stati i protagonisti assoluti della competizione, sia dall’inizio del torneo nel girone unico all’italiana, sia nella finalissima giocata ieri allo stadio Angelo Pochissimo, in presenza di una cornice di pubblico davvero degna di nota, con il tutto esaurito.

Nella “finalina” 5° e 6° posto Salice – Piazza, vittoria dei biancazzurri solo ai calci di rigore, andati ad oltranza (con l’errore poi fatale del portiere di Borgo Piazza Fiandrino, contro l’estremo difensore avversario). I tempi regolamentari (di 20 minuti per tempo) si erano chiusi 2-2, con il vantaggio di Borgo Piazza con la rete all’11’ del numero 8 Gabriele Mana (autore poi della personale doppietta al 35’) e i gol per il Salice del numero 3 Guglielmo Riorda e il 2 Matteo Caputo.

Nella finale 3° - 4° Borgo Sant’Antonio – Borgo Nuovo, si impone invece Borgo Nuovo con una rete, nel secondo tempo, su una punizione non trattenuta dal portiere avversario, al 25’, di Giorgio Rolla.

Il 3-0 per Borgo Romanisio su Borgo Vecchio della finalissima porta invece le firme, nel secondo tempo, di Thomas Gazzera al 24’, Samuele Lingua al 35’ e nel finale di Edoardo Crosetto.

Una soddisfazione corale condivisa fra tutti gli organizzatori, in una manifestazione capace di unire trasversalmente giovani, adulti, tante frange di tifosi (disciplinati) e spettacolo sia sugli spalti, sia sul campo, all’insegna del rispetto e dell’amicizia. Il Torneo dei Borghi 2026, è stato brillantemente organizzato dal Fossano Calcio in collaborazione con il Comune e la Cassa di Risparmio di Fossano. Il fine principale è stata la solidarietà, con i proventi raccolti devoluti al Centro Ippoterapico locale.

Venerdì 12 e sabato 13 giugno sarà la volta del sempre molto sentito ed emozionante Palio dei Borghi.

Al termine dell’evento, vari protagonisti, tra cui il sindaco Dario Tallone, il presidente della Fondazione CRF Cassa di Risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero, il vice presidente del Fossano Calcio Roberto Calamari, l’assessore allo Sport di Fossano Danilo Toti e il presidente della Pro loco di Borgo Romanisio Manuel Asteggiano hanno offerto con soddisfazione le loro considerazioni nel nostro videoservizio dedicato (GUARDA IL VIDEO)