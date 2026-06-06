A Limone si premiano gli studenti meritevoli

A Limone si studia, eccome! E il comune di Limone Piemonte mercoledì 3 giugno ha consegnato 11 borse di studio da 250 euro a testa, agli allievi del liceo de Amicis delle scienze umane economico sociale sportivo.

Un comune ed un liceo che pensano non solo a chi fatica, cercando di non lasciare indietro nessuno, ma vogliono valorizzare i meriti scolastici (pagella con votazione maggiore di 8,1 nel giugno 2025) o sportivi (presenza nella top 30 nazionale Fisi federazione sport invernali o altri). La vicesindaca Antonella Mariotti, la vicepreside Antonella Pulvirenti, il dirigente scolastico Carlo Garavagno hanno premiato Arianna Aime, Micol Andreis, Elisa Bramardo, Benedetta Casale Alloa, Igor Ceccardi, Chiara Cerutti, Sofia Dalmasso, Matilde Enrici, Beatrice Garbasso, Gaia Menardi, Ludovica Todone.

Prima del buffet offerto dal liceo, alcuni ex studenti diplomati hanno raccontato il loro percorso universitario che li ha visti superare tutti i test di accesso universitario, nelle principali città, da Aosta, Torino, Bologna, psciologia, scienze internazionali, economia, giurisprudenza, le facoltà ad indirizzo sociosanitario. Le iscrizioni sono in crescita, aperte non solo agli studenti di tutte le valli (con iscritti dalla val Vermenagna, Stura, Grana, Maira) ma anche da tutta la pianura cuneese (sino a Carmagnola) e dalla Liguria (con recenti manifestazioni di interesse dalla val Roya con Tenda, il liceo limonese è più facilmente raggiungibile delle scuole di Mentone): “chi desidera classi meno affollate – ricordano Mariotti, Pulvirenti, Garavagno -, una scuola immersiva nel verde, una piccola famiglia che vuole costruire comunità e benessere, con i medesimi docenti di Cuneo, la trova a soli 20 minuti di treno delle Meraviglie, il nostro trenino rosso del Bernina”.