Le scuole di Alba unite per la Pace: i giovani colorano la città [VIDEO]

Le vie di Alba si sono colorate dell'entusiasmo e dell'impegno di centinaia di studenti in occasione della tappa albese del Giro d’Italia della Pace, l'importante iniziativa promossa dalla storica Marcia PerugiAssisi per la Pace.

La manifestazione ha visto una straordinaria partecipazione corale che ha coinvolto tutte le scuole del territorio albese. Tra i protagonisti di questa giornata speciale, i ragazzi dell'Istituto "Da Vinci" di Alba e gli studenti dell'IIS Piera Cillario Ferrero hanno camminato fianco a fianco con i loro coetanei degli altri istituti cittadini, uniti per lanciare un messaggio semplice ma dal forte impatto: la pace non può essere solo un'idea astratta, ma deve diventare una scelta e una responsabilità quotidiana che riguarda ognuno di noi.

La manifestazione per la pace al "Da Vinci" di Alba (GUARDA IL VIDEO)

Per lasciare un segno tangibile di questo appuntamento, gli studenti hanno voluto fare due doni altamente simbolici alla città. Il primo è stato rappresentato dai sassi colorati, dipinti a mano dai ragazzi per contrapporre il colore della vita, della speranza e del futuro al grigio dei palazzi distrutti dai conflitti e al nero della morte.

Il secondo dono è stato invece un albero, piantumato come simbolo di crescita, radici profonde e responsabilità verso le generazioni future. Ad accompagnare l'albero è stata posta una targa che recita: "Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Noi scegliamo di ascoltare il silenzio della pace e la forza della vita che cresce".

In un momento storico in cui il mondo sembra costringerci ad ascoltare solo il rumore delle armi, delle bombe e dell'odio, la comunità scolastica albese, guidata dall'energia dei giovani tra cui le delegazioni del "Da Vinci" e del "Cillario Ferrero", ha scelto di fare un altro tipo di rumore. È stato il rumore pacifico e potente di centinaia di ragazze e ragazzi che, uniti, hanno chiesto a gran voce pace, diritti, dialogo e rispetto, perché il mondo, oggi più che mai, ha bisogno di vita che cresce e di bambini e giovani ascoltati nei loro diritti.