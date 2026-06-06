CORSA IN MONTAGNA / Galletto, Giolitti e Bonardo nella squadra regionale U16 per Gagliano del Capo

Ufficializzata dal settore tecnico regionale la squadra regionale cadetti e cadette che prenderà parte al campionato italiano per regioni di corsa in montagna, in programma a Gagliano del Capo il prossimo 21 giugno a corollario della WMRA U18 Mountain Running Cup.
Sei i componenti della squadra, tre maschi e tre femmine, cui si sommano due atleti individualisti.
La squadra femminile potrà contare sulla presenza della prima e della terza dei campionati italiani individuali di Moggio Udinese, vale a dire Virginia Galletto (Atl. Saluzzo) e Carolina Milano (Balangero Atl.).
Punta della squadra maschile Mirko Gatti (GAO Oleggio), quarto nella prova tricolore.
Tra i cadetti convocati figura Martino Giolitti (Pod.Valle Varaita). Elisabetta Bonardo (Atl.Saluzzo) nel gruppo individualisti.