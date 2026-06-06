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Sport | 06 giugno 2026, 10:03

CORSA IN MONTAGNA / Galletto, Giolitti e Bonardo nella squadra regionale U16 per Gagliano del Capo

Manifestazione in programma il prossimo 21 giugno a corollario della WMRA U18 Mountain Running Cup

Galletto e Milano a Moggio Udinese (foto FIDAL Piemonte)

Galletto e Milano a Moggio Udinese (foto FIDAL Piemonte)

Ufficializzata dal settore tecnico regionale la squadra regionale cadetti e cadette che prenderà parte al campionato italiano per regioni di corsa in montagna, in programma a Gagliano del Capo il prossimo 21 giugno a corollario della WMRA U18 Mountain Running Cup. 

Sei i componenti della squadra, tre maschi e tre femmine, cui si sommano due atleti individualisti.

La squadra femminile potrà contare sulla presenza della prima e della terza dei campionati italiani individuali di Moggio Udinese, vale a dire Virginia Galletto (Atl. Saluzzo) e Carolina Milano (Balangero Atl.). 

Punta della squadra maschile Mirko Gatti (GAO Oleggio), quarto nella prova tricolore. 

Tra i cadetti convocati figura Martino Giolitti (Pod.Valle Varaita). Elisabetta Bonardo (Atl.Saluzzo) nel gruppo individualisti.

fidal piemonte

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