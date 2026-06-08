CORSA IN MONTAGNA / Euro off-road: argento a squadre per l'Italia u20 di Bagnus e Pepe

Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita) fa il bis e dopo l’argento a squadre nella prova di uphill conquistata venerdi, a Kamnik si prende anche l’argento a squadre della prova classic (salita e discesa).

Eppure la prova under 20 maschile dei campionati europei di off-road non era partita nel migliore dei modi per la squadra azzurra perché allo start Bagnus cade rovinosamente per un contatto con un avversario, poco più dietro finiscono a terra anche i compagni del team azzurro-piemontese: Christian Piana (Sport Project VCO), Christian Suini (Sport Project VCO), Franceso Pepe (Atl. Saluzzo). Tutti però si rialzano prontamente con una dedizione alla causa che non passa inosservata e che consente loro di ottenere piazzamenti decisivi per la classifica a squadre: Bagnus quinto, Piana nono, undicesimo Suini, 22mo Pepe.

Sfortuna anche per la prova femminile under 20 con le azzurre Licia Ferrari e Martina Ghisalberti che, nel tratto in salita, sbagliano percorso insieme ad altre atlete, tratte in inganno da una segnalazione errata mentre erano in lotta per le prime posizioni. La prima delle azzurre al traguardo è così Francesca Bianco (ASD Dragonero), che corona il suo esordio in azzurro con un bel 20mo posto.

Italia decima a squadre.

Chi anche può dirsi soddisfatta della prima gara con la maglia azzurra è Arianna Dentis (Atl. Saluzzo), tredicesima nella prova assoluta femminile e prima delle azzurre al traguardo; nel corso della gara è stata anche tra le prime dieci, e al suo primo vero confronto internazionale ha dimostrato coraggio, portando a casa un risultato più che positivo. Alle sue spalle Anna Hofer (15ma), Martina Falchetti (18ma) e Arianna Del Pino (50ma) a completare una squadra nuova e giovane chiamata a fare esperienza, che chiude con un quinto posto nella classifica per team.

(Arianna Dentis. Foto Vaninetti /Fidal)

Nella giornata di sabato, dedicata al trail, nella prova maschile alle spalle dell’argento di Daniel Pattis, ecco i piemontesi Cristian Minoggio (Sport Project VCO), al rientro da un infortunio, è 14mo, Gianluca Ghiano (ASD Baudenasca), 29mo, all’esordio con la maglia azzurra. Per entrambi un buon risultato, ottenuto su un tipo di percorso non prettamente adatto alle loro caratteristiche. Italia quarta nella classifica a squadre. Nella prova femminile non parte invece la torinese del GS Orecchiella Camilla Magliano.