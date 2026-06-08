Bra, addio al medico chirurgo Renato Addeo, morto a 78 anni

Grande cordoglio a Bra e nel mondo della medicina per la scomparsa, all’età di 78 anni, del dottor Renato Addeo, stimato chirurgo dell’ospedale Santo Spirito. Una figura di grande spessore umano e professionale, un medico capace di coniugare competenza, dedizione e sensibilità in una carriera interamente spesa al servizio degli altri.

Per tutto il tempo trascorso in corsia, Addeo è stato un punto di riferimento della sanità cittadina. Nel corso della sua attività ha affrontato con successo interventi importanti, guadagnandosi la stima dei colleghi, l’affetto dei pazienti e il riconoscimento dell’intera comunità.

La professione medica non è stata per lui soltanto un lavoro, ma una vera missione. Alla passione per la chirurgia ha affiancato un impegno costante sul terreno sociale e civile, offrendo il proprio contributo di idee e riflessioni laddove ce ne fosse bisogno.

Con la sua scomparsa se ne va un professionista stimato e un cittadino esemplare. Resta il ricordo di una vita vissuta con passione, responsabilità e profondo senso del servizio verso la gente: un’eredità morale destinata a vivere nella memoria di quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo.

Lo piangono la moglie Gabriella, i figli Manuela e Marco, l’adorata nipote Rebecca, il fratello Enzo con Brunetta, l’affezionata Rina e tanti parenti e amici. La famiglia ha espresso profonda riconoscenza ai dottori Sara Olivero e Attilio Piselli per le cure prestate al proprio caro.

Il Santo Rosario è in programma lunedì 8 giugno, alle ore 18, presso la Casa Funeraria “Lusso & Racca” (strada Falchetto, 61/b), mentre il rito funebre sarà celebrato martedì 9 giugno, alle ore 15, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo. L’ultimo viaggio di Renato sarà verso il cimitero urbano, dove riposerà in pace per sempre.