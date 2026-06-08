Premiati gli studenti protagonisti di ‘A scuola di giornalismo’ [FOTO]

Comunicare attraverso testi e immagini non è mai stato semplice e accessibile come oggi. Il paradosso è che sempre meno persone hanno le competenze per farlo. Uno strumento come l’intelligenza artificiale mette potenzialità infinite a disposizione di tutti ma cela anche dei pericoli, soprattutto per chi è nella fase della propria vita in cui è importante dedicare tempo ed energie per rafforzare le proprie capacità. Il messaggio centrale lanciato dal palco della Sala San Giovanni a Cuneo, nel corso della cerimonia conclusiva dell’edizione 2026 del progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’, andata in scena nei giorni scorsi, è stato proprio questo: un’esortazione, rivolta ai ragazzi e alle ragazze in platea, a non dimenticare l’importanza di coltivare la lettura e la scrittura, dalla padronanza della lingua alla struttura del testo.



"C’è bisogno di allenamento costante - ha evidenziato Paolo Cornero, vicepresidente dell’associazione ‘Piero Dardanello’ e coordinatore del progetto ‘A scuola di giornalismo’ - e l’italiano ha bisogno di essere curato: cerchiamo di leggere e sviluppare la produzione scritta, in una quotidianità sempre più popolata di messaggi sgrammaticati». Un concetto ripreso da Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline e sostenitore del progetto: "Io ho cominciato facendo il giornalista - ha ricordato il numero uno dell’azienda saluzzese - e, come uomo d’impresa, vi dico che questo tipo di competenze è ancora prezioso, più che mai". Oltre a Botta sono intervenuti in apertura di serata per portare il proprio saluto istituzionale, Luca Pellegrino, assessore del Comune di Cuneo, Gianluca Verlingieri, consigliere generale della Fondazione CRC, e Ferruccio Dardanello, in rappresentanza della famiglia Dardanello.



L’evento è entrato nel vivo con un momento di grande forza motivazionale e di notevole emozione: la presenza di Nicolò Corradino, attualmente in forza a ‘Sky Sport’ per un periodo di stage. La sua storia è davvero significativa: proprio l’esperienza con ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’ e il secondo posto ottenuto al concorso ‘Dardanello Giovani’ nell’edizione 2017 hanno contribuito ad accendere dentro di lui la passione e l’ambizione per il giornalismo. "Ricordo con esattezza - ha raccontato Corradino - la sera della cerimonia, a cui aveva presenziato una grande firma come Matteo Marani: lì ho capito che avrei voluto fare questo mestiere. La strada è lunga ma essere qui, a 22 anni, con il titolo di giornalista pubblicista e provare a coronare il sogno di lavorare a ‘Sky Sport’ è per me davvero la realizzazione di quell’articolo che avevo scritto da bambino per ‘Giornalisti Domani’ e che si intitolava proprio Sognare’".

In seguito, ecco la presentazione del nuovo numero della rivista ‘Giornalisti Domani’ e la chiamata alla ribalta delle studentesse e degli studenti selezionati per la pubblicazione. Articoli scritti nell’ambito delle lezioni curate dai giornalisti-docenti incaricati dall’associazione ‘Dardanello’, quest’anno Ilaria Blangetti, Roberto Formento, Riccardo Meynardi, Arianna Pronestì, Davide Rossi e Valentina Sandrone. I contributi, oltre alla stampa, verranno anche diffusi online, grazie alla collaborazione con il blog d’informazione ‘No Signal’. Non è mancato un omaggio per gli insegnanti operanti nelle classi, indispensabili nel supportare l’iniziativa.



Tutti gli autori hanno ricevuto gadget offerti dall’associazione ‘Piero Dardanello’ e dalla BCC Alpi Marittime, oltre ad abbonamenti online gratuiti alle testate ‘Provincia granda’ e ‘l’Unione Monregalese’. Inoltre, il settimanale ‘Rivista Idea’ sarà spedito per un anno ai plessi che hanno partecipato al progetto ‘A scuola di giornalismo’. Ad una rosa ulteriormente ristretta di meritevoli, poi, sono state riservate le 15 borse di studio ‘Raffaele Sasso’ 2026. L’iniziativa intende ricordare il giornalista cebano, venuto a mancare nel 2021, e la sua grande attenzione per i giovani: è sostenuta da Gisella Curti, moglie di Raffaele, dal Lions Club Carrù-Dogliani (rappresentato in sala da Daniele Robaldo), dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte (era presente il consigliere nazionale Mario Bosonetto) e dall’associazione ‘Dardanello’.



La serata ha concluso nel migliore dei modi l’edizione 2026 del progetto, sostenuto dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione CRT e dai Comuni dove operano i plessi aderenti al programma didattico. È stata particolarmente ricca, con ben 34 classi coinvolte tra le province di Cuneo e Savona: testimonianza che la proposta formativa è sempre più apprezzata dalle scuole. Un ciclo di lezioni che trasforma la grande storia professionale di Piero Dardanello e la passione spesa in tutta la sua vita in un concreto lascito culturale, prezioso per il territorio e per i suoi giovani cittadini.