Undici nuovi operatori 118: la Croce Rossa di Mondovì raggiunge un traguardo prestigioso

Il 5 giugno segna una giornata importante per la Croce Rossa Italiana – Comitato di Mondovì: undici volontari hanno superato con successo l’esame finale per il conseguimento della qualifica “Allegato A”, requisito indispensabile per operare sui mezzi di soccorso del Sistema di Emergenza Sanitaria 118. Il risultato rappresenta non solo il coronamento di un percorso formativo impegnativo, ma anche un potenziamento concreto della capacità operativa del comitato locale.

Nei prossimi giorni i neoabilitati inizieranno un periodo di tirocinio pratico protetto durante il quale saranno affiancati dai tutor del Comitato. Questa fase di inserimento sul campo consentirà ai volontari di consolidare le competenze acquisite in aula, applicando procedure e protocolli in contesti reali ma sotto supervisione, prima di integrarsi progressivamente nelle attività operative sui mezzi di soccorso.

Il presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Mondovì, Enrico Natta, ha voluto ringraziare il direttore del corso, Paolo Pellegrino, e tutti i docenti che hanno contribuito alla preparazione dei nuovi operatori. Natta ha sottolineato la qualità del percorso formativo e l’impegno costante dimostrato dai volontari, evidenziando come la formazione sia un pilastro per garantire interventi tempestivi ed efficaci a favore della comunità.

Ai nuovi operatori 118 il presidente ha rivolto un sentito plauso e i migliori auguri per l’inizio di questo nuovo percorso operativo, esprimendo la certezza che sapranno mettere a disposizione competenze, entusiasmo e spirito di solidarietà. Il messaggio ha richiamato i Principi Fondamentali della Croce Rossa — umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità — come valori guida nell’attività quotidiana al servizio dei cittadini.